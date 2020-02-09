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Лыжи, Масс-старт, мужчины 09.02.2020, Онлайн видео трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть

9 февраля, в шведском Фалуне, где сегодня подходит к завершению 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км свободным стилем. Всего 81 лыжник примет участие в этой динамичной контактной дисциплине. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет лидер общего зачета, россиянин Александр Большунов. Второй номер достался финну Ливо Нисканене. Третий у норвежца Шура Рёте. Практически наверняка, главная борьба развернётся между вышеперечисленными спортсменами. Также, отметм россиянина Сергей Устюгова, который побежит с 5-м номером на майке.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Россия:

1. Александр Большунов
5. Сергей Устюгов
7. Андрей Мильнеченко
9. Денис Спицов
14. Иван Якимушкин
28. Евгений Белов

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт .

Начало трансляции в 12:00 московское время.

Лыжи, Кубок мира в шведском Фалуне, мужской Масс-старт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results.pdf [850,77 Kb] (cкачиваний: 55)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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