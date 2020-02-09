Лыжи, Масс-старт, мужчины 09.02.2020, Онлайн видео трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть

9 февраля, в шведском Фалуне, где сегодня подходит к завершению 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км свободным стилем. Всегопримет участие в этой динамичной контактной дисциплине. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет лидер общего зачета, россиянинВторой номер достался финну Ливо Нисканене. Третий у норвежца Шура Рёте. Практически наверняка, главная борьба развернётся между вышеперечисленными спортсменами. Также, отметм россиянина Сергей Устюгова, который побежит с 5-м номером на майке.