Лыжи, Скиатлон у женщин, 25.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Оберсдорфе.
25 января, на лыжне немецкого Оберсдорфа, где сегодня стартует 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женский скиатлон 7.5+7.5км. Отметим, первую половину дистанции лыжницы бегут классическим стилем, а вторую, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом. Всего 56 лыжниц примут участие в этой увлекательнейшей дисциплине. В том числе, лидерша общего зачета норвежка Тереза Йохауг. Второй номер у соотечественницы Йохауг - Хейди Венг. Под третьим номером на трассу выйдет россиянка Наталья Непряева.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на женский скиатлон КМ 2019/20 годов сборной России.
Россия
3. Наталья Непряева
20. Алиса Жамбалова
21. Яна Кирпиченко
27. Екатерина Смирнова
35. Анна Жеребьятева
43. Нина Дуботолкина
Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.
Начало трансляции гонки в 12:00 московское время.
Лыжи, скиатлон классический и свободный стиль 7.5+7.5км, Онлайн трансляция, результаты гонки Кубка мира в немецком Оберсдорфе-2020.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!