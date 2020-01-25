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Лыжи, Скиатлон у женщин, 25.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Оберсдорфе.

25 января, на лыжне немецкого Оберсдорфа, где сегодня стартует 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женский скиатлон 7.5+7.5км. Отметим, первую половину дистанции лыжницы бегут классическим стилем, а вторую, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом. Всего 56 лыжниц примут участие в этой увлекательнейшей дисциплине. В том числе, лидерша общего зачета норвежка Тереза Йохауг. Второй номер у соотечественницы Йохауг - Хейди Венг. Под третьим номером на трассу выйдет россиянка Наталья Непряева.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом на женский скиатлон КМ 2019/20 годов сборной России.

Россия

3. Наталья Непряева
20. Алиса Жамбалова
21. Яна Кирпиченко
27. Екатерина Смирнова
35. Анна Жеребьятева
43. Нина Дуботолкина

Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.

Начало трансляции гонки в 12:00 московское время.

Лыжи, скиатлон классический и свободный стиль 7.5+7.5км, Онлайн трансляция, результаты гонки Кубка мира в немецком Оберсдорфе-2020.



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-7.5km-classic-7.5km-free-skiathlon.pdf [812,49 Kb] (cкачиваний: 58)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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