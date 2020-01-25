Лыжи, Скиатлон у женщин, 25.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Оберсдорфе.

25 января, на лыжне немецкого Оберсдорфа, где сегодня стартует 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится женский скиатлон 7.5+7.5км. Отметим, первую половину дистанции лыжницы бегут классическим стилем, а вторую, после смены лыж, такое же расстояние преодолевают свободным или коньковым ходом. Всегопримут участие в этой увлекательнейшей дисциплине. В том числе, лидерша общего зачета норвежка. Второй номер у соотечественницы Йохауг -Под третьим номером на трассу выйдет россиянка