Сегодня, 16:19                    

Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть

8 февраля, на льду "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сейчас продолжаются "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 2-го тура между национальными сборными России и Швеции.

Стартовую игру шведского этапа евротура подопечные Алексея Кудашова уступили. Причем, без особых шансов российские хоккеисты проиграли финнам с итоговым счетом 0:3. Счет первых 8-ми минут игры продержался на табло весь матч, именно столько понадобилось "Суоми" чтобы забросить три безответных шайбы.

Что касается шведов, то "Три крунор" одержали волевую победу над чехами, 2:1. Первый период команда Юхана Гарпенлёва минимально проиграла. Затем, во втором и третьем периодах Фредрик Хендемарк и Матиас Броме забросили по шайбе соответственно.

Несомненно, шведы являются фаворитами предстоящей игры. Не сумела впечатлить игра российской команды без своих лидеров в первом туре. Что изменится сегодня, против не менее серьезного оппонента, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!

Начало трансляции матча Россия - Швеция в 18:15 московское время.

Хоккей, Россия - Швеция ОНЛАЙН видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Швеции. Счет игры Россия - Швеция 2:5 (0-1, 0-2, 2-2).



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020, смотреть
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших
LIVE!
Дзюдо, Большой Шлем в Париже 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований во Франции, смотреть
Дзюдо, Большой Шлем в Париже 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты
LIVE!
Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть
Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где
Результат матча!
Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция произвольной программы - спортивные пары. Саранск-2020
Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020.
Анонс!
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»