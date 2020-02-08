Сегодня, 16:19 Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть

8 февраля, на льду "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сейчас продолжаются "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 2-го тура между национальными сборными России и Швеции. 8 февраля, на льду "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сейчас продолжаются "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 2-го тура между национальными сборными России и Швеции.





Стартовую игру шведского этапа евротура подопечные Алексея Кудашова уступили. Причем, без особых шансов российские хоккеисты проиграли финнам с итоговым счетом 0:3. Счет первых 8-ми минут игры продержался на табло весь матч, именно столько понадобилось "Суоми" чтобы забросить три безответных шайбы.





Что касается шведов, то "Три крунор" одержали волевую победу над чехами, 2:1. Первый период команда Юхана Гарпенлёва минимально проиграла. Затем, во втором и третьем периодах Фредрик Хендемарк и Матиас Броме забросили по шайбе соответственно.





Несомненно, шведы являются фаворитами предстоящей игры. Не сумела впечатлить игра российской команды без своих лидеров в первом туре. Что изменится сегодня, против не менее серьезного оппонента, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!





Начало трансляции матча Россия - Швеция в 18:15 московское время.

Хоккей, Россия - Швеция ОНЛАЙН видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Швеции. Счет игры Россия - Швеция 2:5 (0-1, 0-2, 2-2).

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!