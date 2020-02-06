Вчера, 17:30 Хоккей, Россия - Финляндия 06.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр, где смотреть

6 февраля, на хоккейной площадке "Ледовый дворец" в Хельсинки (Финляндия) стартуют "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею. Открывать 3-й этап еврохоккейтура будет матч национальных сборных России и Финляндии. 6 февраля, на хоккейной площадке "Ледовый дворец" в Хельсинки (Финляндия) стартуют "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею. Открывать 3-й этап еврохоккейтура будет матч национальных сборных России и Финляндии.





Напомним, на домашнем "Кубке Карьяла" финны взяли верх с итоговым счетом 4:3. Подопечные Алексея Кудашова отыгрались на "Кубке Первого канала", переиграв хоккеистов "Суоми", 2:0. Дубль Антона Слепышева обеспечил победу "Красной Машине" в декабре минувшего года на Газпром Арене.





Команда Юкки Ялонена получила преимущество родной площадке, и является небольшим фаворитом предстоящей встречи. Безусловно, тот факт что Кудашов не собрал всех сильнейших игроков КХЛ, также говорит не в пользу российской команды. Вместе с тем, думается российская молодёжь даст бой финнам, а мы увидим конкурентный и зрелищный хоккей.





Как непосредственно сложится игра между национальными сборными России и Финляндии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!





Начало трансляции матча Россия - Финляндия в 19:30 московское время.

Хоккей, Россия - Финляндия ОНЛАЙН видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Финляндии. Счет игры Россия - Финляндия 0:3 (0-3, 0-0, 0-0).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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