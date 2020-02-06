Вчера, 17:30                    

Хоккей, Россия - Финляндия 06.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр, где смотреть

6 февраля, на хоккейной площадке "Ледовый дворец" в Хельсинки (Финляндия) стартуют "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею. Открывать 3-й этап еврохоккейтура будет матч национальных сборных России и Финляндии.

Напомним, на домашнем "Кубке Карьяла" финны взяли верх с итоговым счетом 4:3. Подопечные Алексея Кудашова отыгрались на "Кубке Первого канала", переиграв хоккеистов "Суоми", 2:0. Дубль Антона Слепышева обеспечил победу "Красной Машине" в декабре минувшего года на Газпром Арене.  

Команда Юкки Ялонена получила преимущество родной площадке, и является небольшим фаворитом предстоящей встречи. Безусловно,  тот факт что Кудашов не собрал всех сильнейших игроков КХЛ, также говорит не в пользу российской команды. Вместе с тем, думается российская молодёжь даст бой финнам, а мы увидим конкурентный и зрелищный хоккей.

Как непосредственно сложится игра между национальными сборными России и Финляндии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч!

Начало трансляции матча Россия - Финляндия в 19:30 московское время.

Хоккей, Россия - Финляндия ОНЛАЙН видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Финляндии. Счет игры Россия - Финляндия 0:3 (0-3, 0-0, 0-0).



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Чехия - Швеция 06.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть
Хоккей, Чехия - Швеция 06.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer,
Результат матча!
Хоккей, Россия - Финляндия 06.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр, где смотреть
Хоккей, Россия - Финляндия 06.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр, где смотреть
Результат матча!
Футбол, Тоттенхэм - Манчестер Сити 02.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Тоттенхэм - Манчестер Сити 02.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской
Результат матча!
Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть
Биатлон, Преследование, ЮНИОРКИ 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция юниорского чемпионата
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.
Дзюдо, Большой Шлем в Париже-2020. Расписание, программа турнира во Франции.
Хоккей сегодня 6 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Финляндия. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 6 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Финляндия. Расписание и результаты матчей.
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»