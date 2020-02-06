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Хоккей, Чехия - Швеция 06.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть

6 февраля, на ледовой площадке "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сегодня стартуют "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 1-го тура между сборными Чехии и Швеции.  

Предыдущие их встречи в рамках евротура завершились с аналогичным счетом 3:1. На "Кубке Карьяла" победу праздновали чехи. В декабре минувшего года "Три крунор" взяли реванш на Кубке Первого канала.

Насколько подготовили свои коллективы Юхан Гарпенлёв и Милош Ржига. Кто выйдет вперед по-личным встречам, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «Матч! Игра»

Начало трансляции матча Чехия - Швеция в 21:00 московское время.

Хоккей, Чехия - Швеция ПРЯМАЯ видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Швеции. Счет игры Чехия - Швеция 1:2 (1-0, 0-1, 0-1).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей, Чехия - Швеция 06.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть
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