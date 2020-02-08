Сегодня, 11:57 Хоккей, Финляндия - Чехия 08.02.2020. Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть

8 февраля, на ледовой площадке "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сейчас проходят "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 2-го тура между сборными Финляндии и Чехии. 8 февраля, на ледовой площадке "Эрикссон Глоб-Арена" в Стокгольме (Швеция), где сейчас проходят "Шведские игры-Beijer 2020" по хоккею, состоится матч 2-го тура между сборными Финляндии и Чехии.





Напомним, на старте подопечные Юкки Ялонена забросили три безответных шайбы в ворота "Красной Машины". Причем, за стартовые семь минут финны отметились точными бросками. Чехи уступили шведам с общим счетом 1:2. В свою очередь, команда Милоша Ржиги уступила шведам 1:2. Стараниями Давида Штястны повели в счете, однако затем пропустили дважды.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший матч, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «Матч! Игра» .





Начало трансляции матча Финляндия - Чехия в 14:30 московское время.

Хоккей, Финляндия - Чехия ПРЯМАЯ видео трансляция матча на Шведских играх-2020, результат, счет игры...

Результат матча победа сборной Чехии. Счет игры Финляндия - Чехия 1:3 (1-1, 0-1, 0-1).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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