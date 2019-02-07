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Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.

8 февраля, в Швеции состоится второй игровой день 3-го этапа Еврохоккейтура "Шведские Игры Beijer-2020". Сегодня, национальная сборная России встретится с хозяевами турнира, хоккеистами Швеции. Чехи сыграют с финнами.  

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Еврохоккейтур, "Шведские Игры Beijer-2020" расписание и результаты матчей 08.02.2020 (Московское время).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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