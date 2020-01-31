Вчера, 11:17 Биатлон, Спринт у юношей 31.01.2020, Онлайн трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

31 января, на биатлонном стадионе швейцарского Ленцерхайда, где в эти дни проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится спринтерская гонка у юношей на 7.5км. Всего юных биатлонистов примут участие в этой увлекательнейшей динамичной дисциплине. К фаворитам стоит отнести юношей из ведущих биатлонных стран мира, таких как: Норвегия, Россия, Германия, Франция.... 31 января, на биатлонном стадионе швейцарского Ленцерхайда, где в эти дни проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится спринтерская гонка у юношей на 7.5км. Всего юных биатлонистов примут участие в этой увлекательнейшей динамичной дисциплине. К фаворитам стоит отнести юношей из ведущих биатлонных стран мира, таких как: Норвегия, Россия, Германия, Франция....





Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая дисциплина ЮЧМ-2020, следите на нашем сайте ниже по-тексту...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юношеский спринт сборных Украины, России и Беларуси.

Украина

10. Степан Кинаш

55. Виталий Мандзын

67. Марк Козак

94. Максим Заровный

Россия

3. Алексей Зубарев

46. Алексей Ковалев

66. Станислав Ильиных

102. Виталий Гатилов

Беларусь

60. Иван Тулацин





Полный старт-лист спринтерской гонки у юношей 6км качайте ЗДЕСЬ.



Онлайн текстовая трансляция спринтерской гонки начнется в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, юниорский спринт в швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...

1-я СТРЕЛЬБА 105/105

2-я СТРЕЛЬБА 105/105

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) HOL Morten (Норвегия) 0+ - 6.58.02) PLANKO Lovro (Словения) 0+ 0+73) Алексей Ковалев (Россия) 0+ +3.61) Алексей Ковалев (Россия) (0+0) - 14.10.02) MANEK Ondrej (Чехия) (0+0) +2.43) HOL Morten (Норвегия) (0+1) +10.61) Алексей Ковалев (Россия) (0+0) - 19.53.02) MANEK Ondrej (Чехия) (0+0) +9.33) GERMAIN Maxime (США) (1+0) +11.3