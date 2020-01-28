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Биатлон, Эстафета у юношей 28.01.2020, Онлайн трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка у юношей 3 по 7,5км. Всего 25 сборных оспорят победу у престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдет команда Германии. Второй номер у словенцам. Третий достался сборной Италии. Отметим высокий номер посева юношей из Казахстана, они стартуют с 4-м номером на майках.

Наиболее сбалансированные составы у команд Франции, Норвегии и Чехии. Вышеперечисленные коллективы выглядят фаворитами гонки. Как сложится и чем завершится командная дисциплина, следите на нашем сайте ниже по-тексту...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юношескую эстафету сборных Украины, России и Казахстана.  

Украина

5-1.  Степан Кинаш
5-2.  Максим Заровный
5-3.  Виталий Мандзын

Россия

7-1. Алексей Зубарев
7-2. Олег Домичек
7-3. Алексей Ковалев

Казахстан

4-1. Семён Вдовин
4-2. Данил Червенко
4-3. Вадим Куралес

Полный старт-лист эстафетная гонка у юношей 3 по 7,5км качайте ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, юношеская эстафета швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая-текстовая трансляция...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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