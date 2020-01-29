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Биатлон, Эстафета у юниорок 29.01.2020, Онлайн трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

Сегодня, 29 января, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниорок 4 по 6км. Всего 19 команд определят сильнейшую сборную планеты. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет команда Франции. Под вторым номером побегут немки. Четыре немецких биатлонисток находятся в Топ-20 юниорского рейтинга, и безусловно, они одни из главных претенденток на победу. Наиболее сбалансированный состав в немецкой команде. Третий стартовый номер достался сборной Швеции.  

Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая командная дисциплина ЮЧМ-2020 у молодых биатлонисток, следите на нашем сайте ниже по-тексту...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юниорскую эстафету сборных Украины, России и Беларуси.  

Россия

6-1.  Анастасия Халиуллина
6-2.  Анастасия Гореева
6-3.  Алина Кудисова
6-4.  Анастасия Шевченко    

Украина

12-1.  Анастасия Рассказова
12-2.  Любовь Кипяченкова
12-3.  Оксана Москаленко
12-4.  Екатерина Бех

Беларусь

16-1. Дарья Кудаева
16-2. Ольга Гаврилкина
16-3. Виктория Ходасевич    
16-4. Алина Пильчук

Полный старт-лист эстафетная гонка у юниорок 4 по 6км качайте ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, юниорская эстафета у женщин в швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...

1-Я СТРЕЛЬБА

1) Словения (0+0) - 7.09.5
2) Норвегия (0+0) +4.8
3) Франция (0+1) +5.5

2-Я СТРЕЛЬБА

1) Франция (0+1) - 14.24.1
2) Норвегия (0+2) +17.5
3) Словения (0+1) +17.5

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

1) Франция (0+1) - 20.11.0
2) Норвегия (0+2) +10.0
3) Россия (0+1) +35.4

3-Я СТРЕЛЬБА

1) Норвегия (0+2) - 28.11.1
2) Россия (0+1) +2.8
3) Франция (0+4) +15.7

4-Я СТРЕЛЬБА

1) Россия (0+1) - 35.15.7
2) Франция (0+5) +28.8
3) Норвегия (0+2) +41.9

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

1) Россия (0+1) - 40.50.3
2) Франция (0+5) +39.0
3) Норвегия (0+2) +1.19.9

5-Я СТРЕЛЬБА


1) Россия (0+2) - 48.51.2
2) Франция (0+6) +36.5
3) Норвегия (0+2) +48.3

6-Я СТРЕЛЬБА

1) Франция (0+6) - 56.53.0
2) Россия (1+5) +2.2
3) Норвегия (0+3) +10.5

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

1) Франция (0+8) - 1.02.28.8
2) Россия (1+5) +11.3
3) Норвегия (0+3) +22.8

7-Я СТРЕЛЬБА

1) Франция (0+8) - 1.10.06.8
2) Россия (1+6) +16.5
3) Норвегия (0+5) +37.1

8-Я СТРЕЛЬБА

1) Франция (0+8) - 1.17.13.8
2) Россия (1+7) +28.8
3) Норвегия (0+6) +1.16.9

ФИНИШ

1) Франция (0+8) - 1.22.49.5
2) Россия (1+7) +15.4
3) Норвегия (0+6) +2.08.0

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:junior-women-4x6-km-relay.pdf [424,32 Kb] (cкачиваний: 7)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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