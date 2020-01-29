Сегодня, 14:16 Биатлон, Эстафета у юниорок 29.01.2020, Онлайн трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

Сегодня, 29 января, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниорок 4 по 6км. Всего 19 команд определят сильнейшую сборную планеты. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет команда Франции. Под вторым номером побегут немки. Четыре немецких биатлонисток находятся в Топ-20 юниорского рейтинга, и безусловно, они одни из главных претенденток на победу. Наиболее сбалансированный состав в немецкой команде. Третий стартовый номер достался сборной Швеции. Сегодня, 29 января, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниорок 4 по 6км. Всего 19 команд определят сильнейшую сборную планеты. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет команда Франции. Под вторым номером побегут немки. Четыре немецких биатлонисток находятся в Топ-20 юниорского рейтинга, и безусловно, они одни из главных претенденток на победу. Наиболее сбалансированный состав в немецкой команде. Третий стартовый номер достался сборной Швеции.





Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая командная дисциплина ЮЧМ-2020 у молодых биатлонисток, следите на нашем сайте ниже по-тексту...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юниорскую эстафету сборных Украины, России и Беларуси.

Россия

6-1. Анастасия Халиуллина

6-2. Анастасия Гореева

6-3. Алина Кудисова

6-4. Анастасия Шевченко

Украина

12-1. Анастасия Рассказова

12-2. Любовь Кипяченкова

12-3. Оксана Москаленко

12-4. Екатерина Бех

Беларусь

16-1. Дарья Кудаева

16-2. Ольга Гаврилкина

16-3. Виктория Ходасевич

16-4. Алина Пильчук





Полный старт-лист эстафетная гонка у юниорок 4 по 6км качайте ЗДЕСЬ.





Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, юниорская эстафета у женщин в швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...

1-Я СТРЕЛЬБА

2-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

3-Я СТРЕЛЬБА

4-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

5-Я СТРЕЛЬБА

6-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

7-Я СТРЕЛЬБА

8-Я СТРЕЛЬБА

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Словения (0+0) - 7.09.52) Норвегия (0+0) +4.83) Франция (0+1) +5.51) Франция (0+1) - 14.24.12) Норвегия (0+2) +17.53) Словения (0+1) +17.51) Франция (0+1) - 20.11.02) Норвегия (0+2) +10.03) Россия (0+1) +35.41) Норвегия (0+2) - 28.11.12) Россия (0+1) +2.83) Франция (0+4) +15.71) Россия (0+1) - 35.15.72) Франция (0+5) +28.83) Норвегия (0+2) +41.91) Россия (0+1) - 40.50.32) Франция (0+5) +39.03) Норвегия (0+2) +1.19.91) Россия (0+2) - 48.51.22) Франция (0+6) +36.53) Норвегия (0+2) +48.31) Франция (0+6) - 56.53.02) Россия (1+5) +2.23) Норвегия (0+3) +10.51) Франция (0+8) - 1.02.28.82) Россия (1+5) +11.33) Норвегия (0+3) +22.81) Франция (0+8) - 1.10.06.82) Россия (1+6) +16.53) Норвегия (0+5) +37.11) Франция (0+8) - 1.17.13.82) Россия (1+7) +28.83) Норвегия (0+6) +1.16.91) Франция (0+8) - 1.22.49.52) Россия (1+7) +15.43) Норвегия (0+6) +2.08.0