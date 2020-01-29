Биатлон, Эстафета, ЮНИОРЫ 29.01.2020, Онлайн трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.
29 января, на биатлонной трассе швейцарского Ленцерхайда, где в эти дни проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниоров 4 по 7,5км. Всего 22 сборные оспорят победу в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут биатлонисты из России. Финишером российского коллектива будет участник кубка IBU - Саид Каримулла Халили. Стоит отметить, Халили идет на высоком 12-м месте в общем зачете кубка IBU. С вторым номером на майках побегут юниоры из Германии. У немцев крепкая молодежь, которая находится на ведущих позициях непосредственно в юниорском зачете. Под третьим номером стартуют итальянцы.
Вышеперечисленные коллективы выглядят фаворитами гонки. Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая командная дисциплина, следите на нашем сайте ниже по-тексту...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юниорскую эстафету сборных Украины, России и Белаурси.
Россия
1-1. Кирилл Бажин
1-2. Даниил Серохвостов
1-3. Вадим Истамгулов
1-4. Саид Каримулла Халили
Украина
8-1. Роман Боровик
8-2. Юрий Сытник
8-3. Евгений Ивченко
8-4. Сергей Телень
Беларусь
13-1. Илья Авсеенко
13-2. Дмитрий Лазовский
13-3. Иван Тулацин
13-4. Кирилл Тюрин
Полный старт-лист эстафетная гонка у юниоров 4 по 7,5км качайте ЗДЕСЬ.
Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.
Биатлон, юниорская эстафета в швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...
1-Я СТРЕЛЬБА
1) Чехия (0+0) - 7.39.6
2) Швейцария (0+0) +0.7
3) Словения (0+0) +3.6
2-Я СТРЕЛЬБА
1) Словения (0+0) - 15.38.1
2) Россия (0+0) +1.1
3) Литва (0+1) +8.5
СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Словения (0+0) - 22.14.3
2) Россия (0+0) +1.3
3) Норвегия (0+4) +20.8
3-Я СТРЕЛЬБА
1) Норвегия (0+4) - 22.14.3
2) Швейцария (0+4) +2.8
3) Россия (0+3) +11.0
4-Я СТРЕЛЬБА
1) Беларусь (0+5) - 39.06.5
2) Швейцария (0+6) +0.3
3) Норвегия (0+6) +8.9
5) Россия (1+6) +35.1
СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Беларусь (0+5) - 45.36.2
2) Швейцария (0+6) +13.4
3) Россия (1+6) +16.6
5-Я СТРЕЛЬБА
1) Франция (0+6) -54.10.5
2) Россия (1+8) +16.6
3) Беларусь (0+8) +26.7
6-Я СТРЕЛЬБА
1) Франция (0+7) - 1.02.37.6
2) Россия (1+10) +10.4
3) Швейцария (0+8) +36.2
СМЕНА ЭСТАФЕТЫ
1) Россия (1+10) - 1.09.30.2
2) Франция (0+7) +8.9
3) Швейцария (0+8) +35.0
7-Я СТРЕЛЬБА
1) Россия (1+12) - 1.17.49.7
2) Франция (0+7) +5.6
3) Германия (0+2) +28.6
8-Я СТРЕЛЬБА
1) Россия (1+14) - 1.25.49.3
2) Германия (0+3) +15.0
3) Франция (0+10) +17.1
ФИНИШ
1) Россия (1+14) - 1.32.07.7
2) Германия (0+3) +20.0
3) Франция (0+10) +24.9
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!