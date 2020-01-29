Сегодня, 11:02 Биатлон, Эстафета, ЮНИОРЫ 29.01.2020, Онлайн трансляция юниорского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.

29 января, на биатлонной трассе швейцарского Ленцерхайда, где в эти дни проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниоров 4 по 7,5км. Всего 22 сборные оспорят победу в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут биатлонисты из России. Финишером российского коллектива будет участник кубка IBU - Саид Каримулла Халили. Стоит отметить, Халили идет на высоком 12-м месте в общем зачете кубка IBU. С вторым номером на майках побегут юниоры из Германии. У немцев крепкая молодежь, которая находится на ведущих позициях непосредственно в юниорском зачете. Под третьим номером стартуют итальянцы. 29 января, на биатлонной трассе швейцарского Ленцерхайда, где в эти дни проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка среди юниоров 4 по 7,5км. Всегооспорят победу в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут биатлонисты из России. Финишером российского коллектива будет участник кубка IBU -Стоит отметить, Халили идет на высоком 12-м месте в общем зачете кубка IBU. С вторым номером на майках побегут юниоры из Германии. У немцев крепкая молодежь, которая находится на ведущих позициях непосредственно в юниорском зачете. Под третьим номером стартуют итальянцы.





Вышеперечисленные коллективы выглядят фаворитами гонки. Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая командная дисциплина, следите на нашем сайте ниже по-тексту...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юниорскую эстафету сборных Украины, России и Белаурси.

Россия

1-1. Кирилл Бажин

1-2. Даниил Серохвостов

1-3. Вадим Истамгулов

1-4. Саид Каримулла Халили

Украина

8-1. Роман Боровик

8-2. Юрий Сытник

8-3. Евгений Ивченко

8-4. Сергей Телень

Беларусь

13-1. Илья Авсеенко

13-2. Дмитрий Лазовский

13-3. Иван Тулацин

13-4. Кирилл Тюрин





Полный старт-лист эстафетная гонка у юниоров 4 по 7,5км качайте ЗДЕСЬ.





Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, юниорская эстафета в швейцарском Ленцерхайде-2020 года, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...

1-Я СТРЕЛЬБА

2-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

3-Я СТРЕЛЬБА

4-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

5-Я СТРЕЛЬБА

6-Я СТРЕЛЬБА

СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

7-Я СТРЕЛЬБА

8-Я СТРЕЛЬБА

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Чехия (0+0) - 7.39.62) Швейцария (0+0) +0.73) Словения (0+0) +3.61) Словения (0+0) - 15.38.12) Россия (0+0) +1.13) Литва (0+1) +8.51) Словения (0+0) - 22.14.32) Россия (0+0) +1.33) Норвегия (0+4) +20.81) Норвегия (0+4) - 22.14.32) Швейцария (0+4) +2.83) Россия (0+3) +11.01) Беларусь (0+5) - 39.06.52) Швейцария (0+6) +0.33) Норвегия (0+6) +8.95) Россия (1+6) +35.11) Беларусь (0+5) - 45.36.22) Швейцария (0+6) +13.43) Россия (1+6) +16.61) Франция (0+6) -54.10.52) Россия (1+8) +16.63) Беларусь (0+8) +26.71) Франция (0+7) - 1.02.37.62) Россия (1+10) +10.43) Швейцария (0+8) +36.21) Россия (1+10) - 1.09.30.22) Франция (0+7) +8.93) Швейцария (0+8) +35.01) Россия (1+12) - 1.17.49.72) Франция (0+7) +5.63) Германия (0+2) +28.61) Россия (1+14) - 1.25.49.32) Германия (0+3) +15.03) Франция (0+10) +17.11) Россия (1+14) - 1.32.07.72) Германия (0+3) +20.03) Франция (0+10) +24.9