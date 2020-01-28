Сегодня, 14:25 Биатлон, Эстафета, Девушки 28.01.2020, Онлайн трансляция юниорского чемпионата мира в Ленцерхайде.

Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка у девушек 3 по 6км. Всего 23 сборные поборются за подиум в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут юные биатлонистки Норвегии. Второй стартовый номер достался немкам. Третий у сборной Франции. Анализирую индивидуальную гонку, которая состоялась накануне, явного лидера нет. У каждой команды есть слабые звенья. Кто лучшей справится с нервами на стрельбе, та сборная и будет иметь преимущество. Сегодня, 28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится эстафетная гонка у девушек 3 по 6км. Всего 23 сборные поборются за подиум в престижнейшей командной дисциплине. Под первым номером на лыжню выйдут юные биатлонистки Норвегии. Второй стартовый номер достался немкам. Третий у сборной Франции. Анализирую индивидуальную гонку, которая состоялась накануне, явного лидера нет. У каждой команды есть слабые звенья. Кто лучшей справится с нервами на стрельбе, та сборная и будет иметь преимущество.





Как сложится и чем завершится командная дисциплина у девушек на ЮЧМ-2020, следите на нашем сайте ниже по-тексту...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на юношескую эстафету сборных Украины, России и Беларусь.

Украина

13-1. Татьяна Продан

13-2. Елена Городная

13-3. Юлия Городная

Россия

7-1. Алена Мохова

7-2. Дарья Малышкина

7-3. Любовь Калинина

Беларусь

14-1. Карина Онуфриенко

14-2. Анастасия Трофимова

14-3. Юлия Ковалевская





Полный старт-лист эстафетная гонка у девушек 3 по 6км качайте ЗДЕСЬ.





Онлайн текстовая трансляция эстафетной гонки начнется в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, юношеская эстафета швейцарском Ленцерхайде-2020 года, девушки, Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция...

1-Я СТРЕЛЬБА

2-Я СТРЕЛЬБА

1-Я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

3-Я СТРЕЛЬБА

4-Я СТРЕЛЬБА

2-Я СМЕНА ЭСТАФЕТЫ

5-Я СТРЕЛЬБА

6-Я СТРЕЛЬБА

НА ФИНИШЕ

1) Норвегия (0+5) - 1:02.11.2

2) Италия (0+10) +1.4

3) Германия (0+4) +20.8

ПРОТОКОЛ: Скоро...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Чехия (0+0) - 7.11.12) Австрия (0+1) +2.53) Словения (0+0) +3.610) Казахстан (0+0) +21.811) Россия (0+2) +23.016) Украина (0+3) +56.41) Словения (0+1) - 14.37.62) Чехия (0+2) +6.23) Норвегия (0+1) +8.08) Россия (0+3) +22.812) Казахстан (0+3) +1:05.116) Украина (0+4) +1:41.51) Италия (0+4) - 20.27.42) Словения (0+1) +10.13) Россия (0+3) +15.011) Казахстан (0+3) +1:21.116) Украина (0+4) +2:22.51) Италия (0+5) - 28.06.72) Норвегия (0+2) +12.93) Словения (0+2) +17.28) Россия (0+6) +56.314) Казахстан (0+4) +2:28.415) Украина (0+4) +2:36.11) Норвегия (0+4) - 35.50.32) Италия (0+8) +2.33) Германия (0+4) +18.47) Россия (0+8) +2:05.412) Украина (0+5) +2:25.115) Казахстан (0+6) +3:39.51) Норвегия (0+4) - 41.27.02) Италия (0+8) +5.33) Франция (1+5) +23.87) Россия (0+8) +1:50.111) Украина (0+5) +2:52.215) Казахстан (0+6) +4:52.81) Норвегия (0+5) - 49.09.02) Италия (0+9) +15.83) Франция (1+6) +35.27) Россия (0+8) +1:43.510) Украина (0+6) +3:06.015) Казахстан (0+8) +5:25.21) Норвегия (0+5) - 56.17.82) Италия (0+10) +17.63) Германия (0+4) +41.67) Россия (0+10) +1:59.611) Украина (0+9) +3:34.715) Казахстан (0+10) +6:19.9...8) Россия (0+10) +2:10.311) Украина (0+9) +3:44.415) Казахстан (0+10) +6:32.3