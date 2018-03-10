Сегодня, 14:49 Фигурное катание, Девушки, Произвольная программа 13.01.2020. Онлайн видео трансляция Олимпиады из Лозанны, где смотреть

13 января, на ледовой площадке «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), где сейчас проходят юношеские Олимпийские игры-2020, состоится заключительный соревновательный день по фигурному катанию. Сегодня, свою произвольную программу исполнят девушки в одиночном катании. 13 января, на ледовой площадке «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), где сейчас проходят юношеские Олимпийские игры-2020, состоится заключительный соревновательный день по фигурному катанию. Сегодня, свою произвольную программу исполнят девушки в одиночном катании.





Напомним, короткую программу выиграла кореянка Ю Ён. Судьи оценили обязательный прокат Ён в 73.51 балла. Менее двух баллов кореянке уступила россиянка Ксения Синицына. Талантливая российская фигуристка набрала 71.77 пункта. Соотечественница Ксении - Анна Фролова завершила короткое выступление с третьим результатом 69.07. Практически наверняка вышеперечисленые фигуристки и разыграют медали.





Как непосредственно сложится произвольная программа у фигуристок на юношеских олимпийских играх-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! Арена.





Начало выступлений в 16:25 московское время.





Фигурное катание, Девушки, произвольная программа ЮОИ-2020. Онлайн видео трансляция и результаты из Швейцарии, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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