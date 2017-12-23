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Фигурное катание, Спортивные Пары, Произвольная программа 28.12.2019. Онлайн видео трансляция Чемпионата России-2020, где смотреть

28 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, пройдет заключительный соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня, определят победителей фигуристы и фигуристки в парном катании.

Напомним, короткую программу выиграла наиболее титулованная пара страны: Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Судьи оценили выступление  Жени с Владимиром 83.91 балл. Второй результат показали Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Питерцы заработали 80.39 пункта. Замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин у которых 76.13 очка. Вышеперечисленные пары, практически наверняка разыграют золото.  

Как непосредственно сложится произвольный прокат у спортивных пар, посмотрим...Жарко будет сегодня на красноярском льду это уж точно!!!

Расписание 3-го дня ЧР-2020, и полный старт-лист участников смотрите ЗДЕСЬ. Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию произвольной программы в парном катании смотрите на сайте 1-ГО КАНАЛА.

Начало выступлений в 12:30 московское время.

Фигурное катание, Чемпионат России 28.12.2019. Произвольная программа, Парное катание. Онлайн видео трансляция, результаты из Красноярска, смотреть...




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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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