Вчера, 16:05 Фигурное катание, женщины, короткая программа 11.01.2020. Онлайн видео трансляция Олимпийских юношеских игр, смотреть

В субботу 11 января, на ледовой арене «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), пройдет второй день соревнований на юношеских Олимпийских играх-2020. Сегодня в борьбу за награды на ЮОИ-2020, вступают женщины. Мы посмотрим в прямом эфире короткую программу девушек выступающим в одиночном катании.



Исходя из стартового протокола, в короткой программе у девушек примут участие 16-ть фигуристок, в числе которых и спортсменки из России, Грузии, Азербайджана и Эстонии. Грузию представит: москвичка - Алина Урушадзе. За Азербайджан воспитанница Евгения Плющенко, москвичка - Екатерина Рябова. Цвета Эстонии сегодня будет защищать Эва-Лотта Киибус. А в составе сборной России короткую программу покажут Ксения Синицина и Анна Фролова. Исходя из стартового протокола, в короткой программе у девушек примут участие 16-ть фигуристок, в числе которых и спортсменки из России, Грузии, Азербайджана и Эстонии. Грузию представит: москвичка - Алина Урушадзе. За Азербайджан воспитанница Евгения Плющенко, москвичка - Екатерина Рябова. Цвета Эстонии сегодня будет защищать Эва-Лотта Киибус. А в составе сборной России короткую программу покажут Ксения Синицина и Анна Фролова.



Как непосредственно сложится короткая программа, на юношеских олимпийских играх, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ! Арена!

Начало выступлений в 18:05 московское время или 17:05 Киев.

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ и ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ У ДЕВУШЕК

Фигурное катание, ЮОИ-2020. Женщины, короткая программа. Онлайн видео трансляция, результаты из Лозаны, смотреть прямой эфир...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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