Фигурное катание, юноши, Произвольная программа 12.01.2020. Онлайн видео трансляция и результаты из Лозанны
Сегодня 12 января, на ледовой арене «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), пройдет третий день соревнований на юношеских Олимпийских играх, на который запланирован розыгрыш наград у юношей в одиночном катании. В воскресенье, свою произвольную программу на ЮОИ-2020, покажут юноши.
Напомним, что среди 15-ти участников произвольной программы, есть представители Украины, Израиля, Эстонии и России. Так Украину сегодня представит киевлянин Андрей Кокура, который после произвольной программы занимает 6-ое место. За Израиль выступает уроженец Харькова Никита Коваленко, он 15-й после короткой программы.
На втором месте после первого вида программы фигуристов расположился москвич Даниил Самсонов. А лидирует его коллега по сборной, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Мозалев.
Кто победит по итогам произвольного выступления, на юношеских олимпийских играх, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ! ИГРА!
Начало трансляции в 16:00 московское время или 15:00Киев.