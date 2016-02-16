Вчера, 14:21 Фигурное катание, юноши, Произвольная программа 12.01.2020. Онлайн видео трансляция и результаты из Лозанны

Сегодня 12 января, на ледовой арене «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), пройдет третий день соревнований на юношеских Олимпийских играх, на который запланирован розыгрыш наград у юношей в одиночном катании. В воскресенье, свою произвольную программу на ЮОИ-2020, покажут юноши.





Напомним, что среди 15-ти участников произвольной программы, есть представители Украины, Израиля, Эстонии и России. Так Украину сегодня представит киевлянин Андрей Кокура, который после произвольной программы занимает 6-ое место. За Израиль выступает уроженец Харькова Никита Коваленко, он 15-й после короткой программы.



На втором месте после первого вида программы фигуристов расположился москвич Даниил Самсонов. А лидирует его коллега по сборной, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Мозалев.



Кто победит по итогам произвольного выступления, на юношеских олимпийских играх, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ! ИГРА!

Начало трансляции в 16:00 московское время или 15:00Киев.

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ и ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, ЮНОШИ

Фигурное катание, ЮОИ-2020, произвольная программа, юноши. Онлайн видео трансляция, результаты из Лозаны, смотреть прямой эфир...

FPl. Name Nation Points SP FS 1 KAGIYAMA Yuma



JPN 239.17 3 1 2 MOZALEV Andrei



RUS 237.94 1 2 3 SAMSONOV Daniil



RUS 215.21 2 3 4 RAKIC Aleksa



CAN 205.23 4 4 5 CHA Younghyun



KOR 199.12 5 5 6 CHEN Yudong



CHN 184.60 10 6 7 BODENSTEIN Noah



SUI 176.92 9 7 8 MEMOLA Nikolaj



ITA 176.55 7 8 9 KOKURA Andrey



UKR 171.68 6 10 10 KAPEIKIS Liam



USA 161.59 14 9

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!