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Фигурное катание, юноши, Произвольная программа 12.01.2020. Онлайн видео трансляция и результаты из Лозанны

Сегодня 12 января, на ледовой арене «Lausanne Skating Arena» в Лозане (Швейцария), пройдет третий день соревнований на юношеских Олимпийских играх, на который запланирован розыгрыш наград у юношей в одиночном катании. В воскресенье, свою произвольную программу на ЮОИ-2020, покажут юноши.

Напомним, что среди 15-ти участников произвольной программы, есть представители Украины, Израиля, Эстонии и России. Так Украину сегодня представит киевлянин Андрей Кокура, который после произвольной программы занимает 6-ое место. За Израиль выступает уроженец Харькова Никита Коваленко, он 15-й после короткой программы.

На втором месте после первого вида программы фигуристов расположился москвич Даниил Самсонов. А лидирует его коллега по сборной, уроженец Санкт-Петербурга Андрей Мозалев.

Кто победит по итогам произвольного выступления, на юношеских олимпийских играх, смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ! ИГРА!

Начало трансляции в 16:00 московское время или 15:00Киев.

Фигурное катание, ЮОИ-2020, произвольная программа, юноши. Онлайн видео трансляция, результаты из Лозаны, смотреть прямой эфир...

FPl.NameNationPointsSPFS
1KAGIYAMA Yuma


JPN
239.1731
2MOZALEV Andrei


RUS
237.9412
3SAMSONOV Daniil


RUS
215.2123
4RAKIC Aleksa


CAN
205.2344
5CHA Younghyun


KOR
199.1255
6CHEN Yudong


CHN
184.60106
7BODENSTEIN Noah


SUI
176.9297
8MEMOLA Nikolaj


ITA
176.5578
9KOKURA Andrey


UKR
171.68610
10KAPEIKIS Liam


USA
161.59149

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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