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Биатлон сегодня, Кубок мира 11.01.2020 в немецком Оберхофе. Расписание и результат эстафетных гонок.

11 января, в немецком Оберхофе, где сейчас продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся эстафетные гонки у мужчин и женщин. Сначала сильнейшую команду определят биатлонистки. Всего 23 команды примут участие в увлекательнейшей дисциплине. Затем, пьедестал разыграют мужские сборные. 26 команд поборются за награды престижного немецкого этапа.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами сборных:

Старт-лист эстафеты WOMEN 4X6 KM RELAY качайте:women-4x6-km-relay.pdf [406,27 Kb] (cкачиваний: 16)  

Старт-лист эстафеты MEN 4X7.5 KM RELAY качайте:men-4x7.5-km-relay.pdf [408,95 Kb] (cкачиваний: 7)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание эстафетных гонок на 11 января. Оберхоф-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

13:00 Эстафета, Женщины 4 по 6км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:15 Эстафета, Мужчины 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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