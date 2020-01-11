Сегодня, 09:33 Биатлон сегодня, Кубок мира 11.01.2020 в немецком Оберхофе. Расписание и результат эстафетных гонок.

11 января, в немецком Оберхофе, где сейчас продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся эстафетные гонки у мужчин и женщин. Сначала сильнейшую команду определят биатлонистки. Всего 23 команды примут участие в увлекательнейшей дисциплине. Затем, пьедестал разыграют мужские сборные. 26 команд поборются за награды престижного немецкого этапа. 11 января, в немецком Оберхофе, где сейчас продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся эстафетные гонки у мужчин и женщин. Сначала сильнейшую команду определят биатлонистки. Всегопримут участие в увлекательнейшей дисциплине. Затем, пьедестал разыграют мужские сборные.поборются за награды престижного немецкого этапа.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами сборных:





women-4x6-km-relay.pdf [406,27 Kb] (cкачиваний: 16) Старт-лист эстафеты WOMEN 4X6 KM RELAY качайте:





men-4x7.5-km-relay.pdf [408,95 Kb] (cкачиваний: 7) Старт-лист эстафеты MEN 4X7.5 KM RELAY качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание эстафетных гонок на 11 января. Оберхоф-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

13:00 Эстафета, Женщины 4 по 6км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





15:15 Эстафета, Мужчины 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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