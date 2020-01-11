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Биатлон, Эстафета, мужчины 11.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

Сегодня, 11 января, на стадионе "RENNSTEIG AREN" в немецком Оберхофе, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7.5км. Всего 26 сборных поборются за пьедестал командной дисциплины.

Лидером текущего сезона у мужчин является эстафетная сборная Норвегии. Норвежцы выйдут на гонку без своего лидера, - Йоханнеса Тингнеса Бё. Безусловно, скандинавы понесли серьезную кадровую потерю, и фаворитами предстоящего старта они не будут. Наиболее сбалансированной выглядит команда Франции во главе с Мартеном Фуркадом. Мартен побежит второй этап сегодня. Россияне, немцы, шведы и итальянцы вполне могут рассчитывать на подиум...

Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди мужских команд на этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9-1.  Артем Тищенко
9-2.  Артем Прима
9-3.  Антон Дудченко
9-4.  Сергей Семенов

Россия

5-1. Саид Каримулла Халили
5-2. Евгений Гараничев
5-3. Матвей Елисеев
5-4. Эдуард Латыпов

Беларусь

11-1. Антон Смольский
11-2. Сергей Бочарников
11-3. Роман Ялиотнов
11-4. Никита Лабастов

Полный старт-лист MEN 4X7.5 KM RELAY в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, Мужская Эстафета на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (2+8)  1:19:32,3

2. Франция (2+6)  +4,4

3. Германия (2+14)  +48,2

4. Россия (0+9)  +1:09,0
5. Беларусь (1+12)  +1:54,0
6. Словения (0+14)  +2:43,7
...
10. Украина (3+9)  +3:31,1

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-4x7.5-km-relay.pdf [411,49 Kb] (cкачиваний: 27)  

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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