Вчера, 14:13 Биатлон, Эстафета, мужчины 11.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

Сегодня, 11 января, на стадионе "RENNSTEIG AREN" в немецком Оберхофе, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7.5км. Всего 26 сборных поборются за пьедестал командной дисциплины. Сегодня, 11 января, на стадионе "RENNSTEIG AREN" в немецком Оберхофе, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7.5км. Всегопоборются за пьедестал командной дисциплины.





Лидером текущего сезона у мужчин является эстафетная сборная Норвегии. Норвежцы выйдут на гонку без своего лидера, - Йоханнеса Тингнеса Бё. Безусловно, скандинавы понесли серьезную кадровую потерю, и фаворитами предстоящего старта они не будут. Наиболее сбалансированной выглядит команда Франции во главе с Мартеном Фуркадом. Мартен побежит второй этап сегодня. Россияне, немцы, шведы и итальянцы вполне могут рассчитывать на подиум...





Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди мужских команд на этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9-1. Артем Тищенко

9-2. Артем Прима

9-3. Антон Дудченко

9-4. Сергей Семенов

Россия

5-1. Саид Каримулла Халили

5-2. Евгений Гараничев

5-3. Матвей Елисеев

5-4. Эдуард Латыпов

Беларусь

11-1. Антон Смольский

11-2. Сергей Бочарников

11-3. Роман Ялиотнов

11-4. Никита Лабастов





Полный старт-лист MEN 4X7.5 KM RELAY в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, Мужская Эстафета на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Норвегия (2+8) 1:19:32,3

2. Франция (2+6) +4,4

3. Германия (2+14) +48,2

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Россия (0+9) +1:09,05. Беларусь (1+12) +1:54,06. Словения (0+14) +2:43,7...10. Украина (3+9) +3:31,1