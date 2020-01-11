Биатлон, Эстафета, мужчины 11.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть
Сегодня, 11 января, на стадионе "RENNSTEIG AREN" в немецком Оберхофе, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у мужчин 4 по 7.5км. Всего 26 сборных поборются за пьедестал командной дисциплины.
Лидером текущего сезона у мужчин является эстафетная сборная Норвегии. Норвежцы выйдут на гонку без своего лидера, - Йоханнеса Тингнеса Бё. Безусловно, скандинавы понесли серьезную кадровую потерю, и фаворитами предстоящего старта они не будут. Наиболее сбалансированной выглядит команда Франции во главе с Мартеном Фуркадом. Мартен побежит второй этап сегодня. Россияне, немцы, шведы и итальянцы вполне могут рассчитывать на подиум...
Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди мужских команд на этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
9-1. Артем Тищенко
9-2. Артем Прима
9-3. Антон Дудченко
9-4. Сергей Семенов
Россия
5-1. Саид Каримулла Халили
5-2. Евгений Гараничев
5-3. Матвей Елисеев
5-4. Эдуард Латыпов
Беларусь
11-1. Антон Смольский
11-2. Сергей Бочарников
11-3. Роман Ялиотнов
11-4. Никита Лабастов
Полный старт-лист MEN 4X7.5 KM RELAY в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.
Биатлон, Мужская Эстафета на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Норвегия (2+8) 1:19:32,3
2. Франция (2+6) +4,4
3. Германия (2+14) +48,24. Россия (0+9) +1:09,0
5. Беларусь (1+12) +1:54,0
6. Словения (0+14) +2:43,7
...
10. Украина (3+9) +3:31,1
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!