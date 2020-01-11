Сегодня, 12:13 Биатлон, Женская Эстафета 11.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

11 января, на биатлонном стадионе "RENNSTEIG AREN" в Оберхофе (Германия), где сейчас продолжается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примет участие в этой престижнейшей командной дисциплине. 11 января, на биатлонном стадионе "RENNSTEIG AREN" в Оберхофе (Германия), где сейчас продолжается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примет участие в этой престижнейшей командной дисциплине.





Под первым стартовым номером на трассу выйдет сборная Норвегии. Норвежки выиграли командные старты в Эстерсунде и Хохфильцене. Достаточно неожиданно под вторым номером на трассу выйдет команда Швейцарии. Третий номер на майках будет у команды России. У скандинавок наиболее сбалансированный состав, и безусловно, они являются фаворитками предстоящей гонки. А вот, борьба за пьедестал обещает быть интригующей...





Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди женских команд на 4-м этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

5-1. Анастасия Меркушина

5-2. Юлия Джима

5-3. Валя Семеренко

5-4. Елена Пидгрушная

Россия

3-1. Кристина Резцова

3-2. Анастасия Поршнева

3-3. Светлана Миронова

3-4. Лариса Куклина

Беларусь

14-1. Динара Алимбекова

14-2. Ирина Кривко

14-3. Ирина Кручинкина

14-4. Елена Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.

Биатлон, Эстафета у женщин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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