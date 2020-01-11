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Биатлон, Женская Эстафета 11.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

11 января, на биатлонном стадионе "RENNSTEIG AREN" в Оберхофе (Германия), где сейчас продолжается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится эстафетная гонка у женщин 4 по 6км. Всего 23 команды примет участие в этой престижнейшей командной дисциплине.

Под первым стартовым номером на трассу выйдет сборная Норвегии. Норвежки выиграли командные старты в Эстерсунде и Хохфильцене. Достаточно неожиданно под вторым номером на трассу выйдет команда Швейцарии. Третий номер на майках будет у команды России. У скандинавок наиболее сбалансированный состав, и безусловно, они являются фаворитками предстоящей гонки. А вот, борьба за пьедестал обещает быть интригующей...

Как непосредственно сложится и чем завершится классическая эстафета среди женских команд на 4-м этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт 1, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женскую эстафету сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

5-1.  Анастасия Меркушина
5-2.  Юлия Джима
5-3.  Валя Семеренко
5-4.  Елена Пидгрушная

Россия

3-1. Кристина Резцова
3-2. Анастасия Поршнева
3-3. Светлана Миронова
3-4. Лариса Куклина

Беларусь

14-1. Динара Алимбекова
14-2. Ирина Кривко
14-3. Ирина Кручинкина
14-4. Елена Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 4X6 KM RELAY в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.

Биатлон, Эстафета у женщин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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