Сегодня, 14:19 Биатлон, Кубок IBU, мужская Индивидуальная гонка 10.01.2020, Онлайн трансляция из Брезно-Осрбли.

10 января, на базе народного биатлонного стадиона в Брезно-Осрбли (Словакия), где сейчас проходит четвертый этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всего 99 биатлонистов выйдут на укороченную биатлонную классику. Напомним, традиционная дистанция индивидуалки составляет 20км. 10 января, на базе народного биатлонного стадиона в Брезно-Осрбли (Словакия), где сейчас проходит четвертый этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всего 99 биатлонистов выйдут на укороченную биатлонную классику. Напомним, традиционная дистанция индивидуалки составляет 20км.





Лидер общего зачета немец Лукас Фратцшер заявлен на этап кубка мира, который сейчас проходит в Оберхофе, поэтому фаворитами будут норвежцы во главе с Фредриком Гьесбакком. Также, не будем списывать со счетов стреляющих лыжников Украины, Франции и России.





Как непосредственно сложится и чем завершится 2-я индивидуальная гонка у мужчин Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на короткую индивидуалку 15км.

Украина

3. Андрей Доценко

4. Руслан Ткаленко

58. Тарас Лесюк

88. Виталий Труш

99. Руслан Бригадир

Россия

1. Кирилл Стрельцов

14. Семён Сучилов

17. Василий Томшин

53. Алексей Слепов

81. Вадим Филимонов

Беларусь

12. Дмитрий Лозовский

21. Виктор Кривко

54. Алексей Гребенников





Кто станет победителями и призерами MEN 15 KM SHORT INDIVIDUAL на 4-м этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли, смотрите ниже на странице...





Полный старт-лист мужской индивидуалки на 15 км смотрите ЗДЕСЬ.





Онлайн текстовая трансляция мужской индивидуальной гонки стартует в 14.45 по-Киеву, 15.45 московское время, Минск.

Биатлон, короткая индивидуальная гонка у мужчин, Онлайн текстовая трансляция из словацкого Брезно-Осрбли...

После 1-ой стрельбы 97/97

После 2-ой стрельбы 97/97

После 3-ей стрельбы 97/97

После 4-ой стрельбы 97/97

НА ФИНИШЕ 97/97

1) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+0+0+0 - 36:29.9

2) REES Roman (Германия) 0+0+0+0 +57.3

3) Кирилл Стрельцов (Россия) 0+1+0+0 +1:19.5

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+ 7:27.22) BAKKEN Sivert Guttorm (Норвегия) 0+ +2.43) LESSER Erik (Германия) 0+ +3.61) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+0 - 14:58.02) BOGETVEIT Haavard Gutuboe (Норвегия) 0+0 +6.43) PETTERSEN Sindre (Норвегия) 0+0 +11.71) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+0+0 - 22:48.72) PETTERSEN Sindre (Норвегия) 0+0+0 +12.23) BAKKEN Sivert Guttorm (Норвегия) 0+0+0 +23.11) STROEMSHEIM Endre (Норвегия) 0+0+0+0 - 30:26.82) REES Roman (Германия) 0+0+0+0 +54.83) Кирилл Стрельцов (Россия) 0+1+0+0 +1:26.4....16. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1+0+1) +2:41,526. Андрей Доценко (Украина) (0+1+0+2) +3:34,927. Тарас Лесюк (Украина) (0+0+1+1) +3:35,646. Виталий Труш (Украина) (1+0+1+0) +5:28,662. Руслан Бригадир (Украина) (1+3+1+0) +7:17,0