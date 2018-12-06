Сегодня, 09:07 Биатлон, Кубок IBU, мужская Индивидуальная гонка 18.12.2019, Онлайн трансляция из австрийского Обертиллиаха.

18 декабря, на стадионе "BIATHLON COMPETITION AREA" в австрийском Обертиллиахе, где сегодня стартует 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая Индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всего 132 биатлониста выйдут на укороченную классическую дисциплину. Напомним, традиционная индивидуалка составляет 20км. 18 декабря, на стадионе "BIATHLON COMPETITION AREA" в австрийском Обертиллиахе, где сегодня стартует 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая Индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всеговыйдут на укороченную классическую дисциплину. Напомним, традиционная индивидуалка составляет 20км.

Практически наверняка, основная борьба развернется между стреляющими лыжниками США, Норвегии, Германии и России. Также, не будем списывать со счетов французов.





Как непосредственно сложится и чем завершится дебютная индивидуальная гонка Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на короткую индивидуалку 15км.

Украина

4. Сергей Семенов

24. Богдан Цымбал

38. Андрей Доценко

81. Виталий Труш

92. Тарас Лесюк

126. Руслан Бригадир

Россия

2. Александр Поварницын

35. Халили Саид Каримулла

53. Василий Томшин

61. Кирилл Стрельцов

84. Ильяс Мухамеджанов

104. Евгений Сидоров

Беларусь

42. Антон Смольский

47. Виктор Кривко

74. Егор Казаринов





Кто станет победителем и призерами MEN 15 KM SHORT INDIVIDUAL на 3-м этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, смотрите ниже на странице...





Полный старт-лист мужской индивидуалки на 15 км смотрите ЗДЕСЬ.





Онлайн текстовая трансляция индивидуальной гонки у мужчин стартует в 11.30 по-Киеву, 12.30 московское время, Минск.

Биатлон, мужская Индивидуальная гонка 18.12.2019, Онлайн текстовая трансляция из австрийского Обертиллиаха...

1-я СТРЕЛЬБА 129/129

2-я СТРЕЛЬБА 129/129





3-я СТРЕЛЬБА 129/129





4-я СТРЕЛЬБА 129/129

НА ФИНИШЕ 129 /129

1) Семенов Сергей (Украина) 0+0+1+0 - 40:36.9

2) FRATZSCHER Lucas (Германия) 0+1+0+1 +50.7

3) BIRKELAND Lars Helge (Норвегия) 0+0+1+1 +1:00.8

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Поварницын Александр (Россия) 0+ 7:56.22) BAKKEN Sivert Guttorm (Норвегия) 0+ +1.53) Семенов Сергей (Украина) 0+ +7.51) Семенов Сергей (Украина) 0+0 - 16:03.52) BIRKELAND Lars Helge (Норвегия) 0+0 +2.23) NAWRATH Philipp (Германия) 0+0 +16.01) Семенов Сергей (Украина) 0+0+1 - 24:57.72) BIRKELAND Lars Helge (Норвегия) 0+0+1 +4.73) FRATZSCHER Lucas (Германия) 0+1+0 +6.51) Семенов Сергей (Украина) 0+0+1+0 - 33:09.02) BIRKELAND Lars Helge (Норвегия) 0+0+1+1 +55.33) FRATZSCHER Lucas (Германия) 0+1+0+1 +59.1...13.Андрей Доценко (Украина) (0+1+0+2) +2:36,721.Богдан Цымбал (Украина) (2+1+0+1) +3:13,757.Виталий Труш (Украина) (2+0+1+1) +5:43,964.Тарас Лесюк (Украина) (0+2+2+2) +6:26,766.Руслан Бригадир (Украина) (1+0+0+3) +6:30,6