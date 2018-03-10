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Биатлон сегодня, Кубок IBU 18.12.2019. Расписание и результаты индивидуальных гонок в австрийском Обертиллиахе.

18 декабря, в австрийском Обертиллиахе стартует 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов. В 1-й день австрийского этапа пройдут короткие индивидуальные гонки у мужчин и женщин. Сначала, на дистанцию короткой классики 15км выйдут биатлонисты. Затем, укороченную индивидуальную дисциплину 12,5км побегут биатлонистки. Напомним, традиционная классика у мужчин 20км. У женщин соответственно 15км. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.

Старт-лист короткой индивидуалки у мужчин качайте:men-15-km-short-individual.pdf [435,34 Kb] (cкачиваний: 32)  

Старт-лист короткой индивидуалки у женщин качайте:women-12.5-km-short-individual.pdf [432,62 Kb] (cкачиваний: 11)

Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу 3-го этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 18 декабря. Обертиллиах-2019: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

11:30 Короткая индивидуальная гонка, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

14:45 Короткая индивидуальная гонка, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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