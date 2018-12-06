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Биатлон, Кубок IBU, Индивидуальная гонка у женщин 10.01.2020, Онлайн трансляция из словацкого Брезно-Осрбли.

10 января, на лыжне народного биатлонного стадионе в словацком Брезно-Осрбли, где сегодня стартовал 4-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая индивидуальная гонка у женщин на 12,5км. Всего 87 биатлонисток побегут укороченную биатлонную классику. Напомним, традиционная дистанция женской индивидуальной гонки для женщин составляет 15км.

На данный момент рейтинг IBU возглавляет россиянка Ирина Старых, однако Старых выступает сейчас на этапе Кубка мира в Оберхофе, поэтому номинально сильнейшей будет Екатерина Глазырина. Екатерина занимает 2-е место в рейтинге. Также отметим биатлонситок из Украины, Норвегии, Германии и Швеции.    

Как непосредственно сложится и чем завершится индивидуальная гонка у женщин Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на короткую индивидуалку 12,5км.

Украина

1.  Анна Кривонос
36.  Ольга Абрамова
51.  Надежда Белкина
58.  Юлия Журавок
65.  Анастасия Рассказова
87.  Оксана Москаленко

Россия

15. Ульяна Кайшева
18. Анна Никулина
50. Екатерина Глазырина
59. Наталья Гербулова
71. Виктория Сливко
78. Евгения Павлова

Беларусь

47. Адэлина Сабитова

Кто станет победителем и призерами WOMEN 12.5 KM SHORT INDIVIDUAL на 4-м этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли, смотрите ниже на странице...

Полный старт-лист женской индивидуалки на 12,5 км смотрите ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция женский индивидуальной гонки стартует в 11.15 по-Киеву, 12.15 московское время, Минск.

Биатлон, женская короткая индивидуальная гонка, Онлайн текстовая трансляция из словацкого Брезно-Осрбли...

После 1-ой стрельбы 84/84

1) Екатерина Глазырина (Россия) 0+ 7:32.9
2) NILSSON Emma (Швеция) 0+ +2.4
3) ENODD Jenny (Норвегия) 0+ +2.4

После 2-ой стрельбы 84/84

1) NILSSON Emma (Швеция) 0+0 15:10.3
2) Екатерина Глазырина (Россия) 0+0 +3.1
3) RUNGGALDIER Alexia (Италия) 0+0 +5.6

После 3-ей стрельбы 84/84

1) Екатерина Глазырина (Россия) 0+0+0 22:51.4
2) Евгения Павлова (Россия) 0+0+0  +18.5
3) NILSSON Emma (Швеция) 0+0+1 +42.0

После 4-ой стрельбы 84/84

1) Екатерина Глазырина (Россия) 0+0+0+0 30:32.0
2) Евгения Павлова (Россия) 0+0+0  +31.0
3) RUNGGALDIER Alexia (Италия) 0+0+1+0 +42.7


НА ФИНИШЕ 84/84

1) Екатерина Глазырина (Россия) 0+0+0+0 36:19.8
2) Евгения Павлова (Россия) 0+0+0  +37.5
3) RUNGGALDIER Alexia (Италия) 0+0+1+0 +40.6
....
21.  Юлия Журавок (Украина) (2+0+0+0) +3:03,1
37.  Ольга Абрамова (Украина) (0+1+0+2) +4:12,0
39.  Анастасия Рассказова (Украина) (1+0+0+1) +4:30,3
47.  Анна Кривонос (Украина) (0+1+1+1) +5:32,2
67.  Оксана Москаленко (Украина) (1+2+1+0) +7:42,6
72.  Надежда Белкина (Украина) (2+3+3+1) +8:16,6

ПРОТОКОЛ:women-12.5-km-short-individual.pdf [425,43 Kb] (cкачиваний: 39)  


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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