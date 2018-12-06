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Биатлон, Кубок IBU, Индивидуальная гонка у женщин 18.12.2019, Онлайн трансляция в австрийском Обертиллиахе.

18 декабря, на лыжне "BIATHLON COMPETITION AREA" в Обертиллиахе (Австрия), где сегодня стартовал 3-й этап Кубка IBU по биатлону 2019/20 годов, состоится короткая индивидуальная гонка у женщин на 12,5км. Всего 105 биатлонисток выйдут на короткую биатлонную классику. Напомним, традиционная дистанции женской индивидуальной гонки составляет 15км.

На данный момент рейтинг IBU возглавляет россиянка Ирина Старых. На втором и третьем местах также находятся стреляющые лыжници из РФ, Екатерина Глазырина  и Анастасия Поршнева соответственно. Вышеперечисленные биатлонистки и будут одними из основных претенденток на победу. Также отметим спортсменок из Украины, Норвегии и Германии.    

Как непосредственно сложится и чем завершится дебютная индивидуальная гонка у женщин Кубка IBU сезона 2019/20 годов, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на короткую индивидуалку 12,5км.

Украина

 8.  Анастасия Меркушина
13.  Ольга Абрамова
24.  Екатерина Бех
49.  Юлия Журавок
83.  Надежда Белкина
100.  Анна Кривонос

Россия

3. Полина Шевнина
11. Ирина Казакевич
41. Наталья Гербулова
48. Анастасия Поршнева
69. Ирина Старых
89. Екатерина Глазырина

Беларусь

30. Елена Кручинкина
46. Адэлина Сабитова

Кто станет победителем и призерами WOMEN 12.5 KM SHORT INDIVIDUAL на 3-м этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, смотрите ниже на странице...

Полный старт-лист женской индивидуалки на 12,5 км смотрите ЗДЕСЬ.

Онлайн текстовая трансляция индивидуальной гонки у мужчин стартует в 14.45 по-Киеву, 15.45 московское время, Минск.

Биатлон, женская короткая индивидуальная гонка, Онлайн текстовая трансляция из австрийского Обертиллиаха...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, Кубок IBU, Индивидуальная гонка у женщин 18.12.2019, Онлайн трансляция в австрийском Обертиллиахе.
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