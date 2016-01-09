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Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть

5 января, в итальянском Валь ди Фиемме подходит к завершению элитная лыжная многодневка "Тур де Ски" сезона 2019/20 годов. Закрывать престижнейший мини-турнир будет гонка с массовым стартом у женщин в гору на 10км свободным стилем.

Всего 42 спортсменки примут участие в заключительной гонке. Вместе с тем, на победу реально претендуют три лыжницы. На данный момент, лидером после 6-ти дисциплин является именитая норвежка Тереза Йохауг. Лишь 3 секунды ей проигрывает соотечественница Астрид Якобсен. На расстоянии 14-ть секунд от лидерши находится россиянка Наталья Непряева.

Сложнейшая и увлекательнейшая борьба нас ожидает можно не сомневаться. Напомним, лыжницы фактически будут бежать в гору, где необходимо проявить недюжинную силу и выносливость. Кто сегодня, будет сильнее и выиграет заветный трофей, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на финальный масс-старт коньковым ходом сборной России.

Россия:

4. Наталья Непряева
19. Яна Кирпиченко
21. Алиса Жамбалова
22. Анна Нечаевская
26. Лидия Дуркина
28. Анна Жеребятьева
30. Диана Головань

Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ.

Начало трансляции в 15:15 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в Валь ди Фиемме, Финал Женский Масс-старт в гору, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results-women-10.0-km-mass-start-free.pdf [798,66 Kb] (cкачиваний: 284)  

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ:14th-tour-de-ski-women.pdf [798,41 Kb] (cкачиваний: 311)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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