Сегодня, 13:10 Лыжи, Масс-старт в гору, ФИНАЛ Тур де Ски, женщины 05.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть

5 января, в итальянском Валь ди Фиемме подходит к завершению элитная лыжная многодневка "Тур де Ски" сезона 2019/20 годов. Закрывать престижнейший мини-турнир будет гонка с массовым стартом у женщин в гору на 10км свободным стилем. 5 января, в итальянском Валь ди Фиемме подходит к завершению элитная лыжная многодневка "Тур де Ски" сезона 2019/20 годов. Закрывать престижнейший мини-турнир будет гонка с массовым стартом у женщин в гору на 10км свободным стилем.





Всего 42 спортсменки примут участие в заключительной гонке. Вместе с тем, на победу реально претендуют три лыжницы. На данный момент, лидером после 6-ти дисциплин является именитая норвежка Тереза Йохауг. Лишь 3 секунды ей проигрывает соотечественница Астрид Якобсен. На расстоянии 14-ть секунд от лидерши находится россиянка Наталья Непряева.





Сложнейшая и увлекательнейшая борьба нас ожидает можно не сомневаться. Напомним, лыжницы фактически будут бежать в гору, где необходимо проявить недюжинную силу и выносливость. Кто сегодня, будет сильнее и выиграет заветный трофей, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на финальный масс-старт коньковым ходом сборной России.

Россия:

4. Наталья Непряева

19. Яна Кирпиченко

21. Алиса Жамбалова

22. Анна Нечаевская

26. Лидия Дуркина

28. Анна Жеребятьева

30. Диана Головань









Начало трансляции в 15:15 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в Валь ди Фиемме, Финал Женский Масс-старт в гору, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...





14th-tour-de-ski-women.pdf [798,41 Kb] (cкачиваний: 311) ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ:

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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