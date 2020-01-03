Вчера, 11:17 Лыжные гонки сегодня 03.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты масс-стартов в итальянском Валь ди Фиемме.

3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, стартует заключительный этап элитной лыжной многодневки «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут женщины. Затем, отрезок 15км побегут мужчины. 3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, стартует заключительный этап элитной лыжной многодневки «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут женщины. Затем, отрезок 15км побегут мужчины.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами этих захватывающих контактных гонок. Следите за обновлениями на странице...









Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты гонок на 03.01.2020. (Московское время).









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Автор / Слава Лжыжин для Wrestlingua.com

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