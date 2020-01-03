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Лыжные гонки сегодня 03.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты масс-стартов в итальянском Валь ди Фиемме.

3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, стартует заключительный этап элитной лыжной многодневки «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом классическим стилем. Сначала на дистанцию 10км классикой выйдут женщины. Затем, отрезок 15км побегут мужчины.  

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами этих захватывающих контактных гонок. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист Масс-старта у женщин качайте:women-10.0-km-mass-start-classic.pdf [803,42 Kb] (cкачиваний: 209)   

Старт-лист Масс-старта у мужчин качайте:men-15.0-km-mass-start-classic.pdf [812,75 Kb] (cкачиваний: 142)

Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты гонок на 03.01.2020. (Московское время).


15:15 ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

17:15 МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лжыжин для Wrestlingua.com
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