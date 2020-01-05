Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.
5 января, в итальянском Валь ди Фиемме, состоится финальные забеги «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, лыжники и лыжницы определят победителей престижнейшей лыжной многодневки. Сначала, гонку с массовым стартом в гору 10км побегут женщины. Затем, этот же подъем свободным стилем постараются покорить мужчины.
Напомним, на победу в мини-турнире у женщин реально претендуют норвежские лыжницы Тереза Йохауг и Астрид Якобсен, а также россиянка Наталья Непряева.
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:
У мужчин за победу поборются Йоханнес Клебо, Сергей Устюгов и Александр Большунов.
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами решающих масс-стартов Тур де Ски. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист Масс-старта в гору у женщин качайте:
Старт-лист Масс-старта в гору у мужчин качайте:
Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты гонок на 05.01.2020. (Московское время).
15:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, ЖЕНЩИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
17:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, МУЖЧИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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