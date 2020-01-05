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Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.

5 января, в итальянском Валь ди Фиемме, состоится финальные забеги «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, лыжники и лыжницы определят победителей престижнейшей лыжной многодневки. Сначала, гонку с массовым стартом в гору 10км побегут женщины. Затем, этот же подъем свободным стилем постараются покорить мужчины.

Напомним, на победу в мини-турнире у женщин реально претендуют норвежские лыжницы Тереза Йохауг и Астрид Якобсен, а также россиянка Наталья Непряева. 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:14th-tour-de-ski-women.pdf [797,21 Kb] (cкачиваний: 177)  


У мужчин за победу поборются Йоханнес Клебо, Сергей Устюгов и Александр Большунов.

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:14th-tour-de-ski-men.pdf [803,22 Kb] (cкачиваний: 176)  

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами решающих масс-стартов Тур де Ски. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист Масс-старта в гору у женщин качайте:women-10.0-km-mass-start-free.pdf [801,91 Kb] (cкачиваний: 182)   

Старт-лист Масс-старта в гору у мужчин качайте:men-10.0-km-mass-start-free.pdf [809,11 Kb] (cкачиваний: 219)

Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты гонок на 05.01.2020. (Московское время).

15:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, ЖЕНЩИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

17:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, МУЖЧИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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