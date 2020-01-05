Сегодня, 12:25 Лыжные гонки сегодня 05.01.2020, Тур де Ски. Финал, Масс-старт в гору. Расписание и результаты забегов.

5 января, в итальянском Валь ди Фиемме, состоится финальные забеги «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, лыжники и лыжницы определят победителей престижнейшей лыжной многодневки. Сначала, гонку с массовым стартом в гору 10км побегут женщины. Затем, этот же подъем свободным стилем постараются покорить мужчины. 5 января, в итальянском Валь ди Фиемме, состоится финальные забеги «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Сегодня, лыжники и лыжницы определят победителей престижнейшей лыжной многодневки. Сначала, гонку с массовым стартом в гору 10км побегут женщины. Затем, этот же подъем свободным стилем постараются покорить мужчины.





Напомним, на победу в мини-турнире у женщин реально претендуют норвежские лыжницы Тереза Йохауг и Астрид Якобсен, а также россиянка Наталья Непряева.

14th-tour-de-ski-women.pdf [797,21 Kb] (cкачиваний: 177) ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:









У мужчин за победу поборются Йоханнес Клебо, Сергей Устюгов и Александр Большунов.

14th-tour-de-ski-men.pdf [803,22 Kb] (cкачиваний: 176) ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ТУР ДЕ СКИ ПЕРЕД СЕГОДНЯШНЕЙ ГОНКОЙ:





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами решающих масс-стартов Тур де Ски. Следите за обновлениями на странице...





women-10.0-km-mass-start-free.pdf [801,91 Kb] (cкачиваний: 182) Старт-лист Масс-старта в гору у женщин качайте:





men-10.0-km-mass-start-free.pdf [809,11 Kb] (cкачиваний: 219) Старт-лист Масс-старта в гору у мужчин качайте:

Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в итальянском Валь ди Фиемме. Расписание и результаты гонок на 05.01.2020. (Московское время).

- ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 15:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, ЖЕНЩИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ





ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 17:15 МАСС-СТАРТ 10 КМ, МУЖЧИНЫ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ -

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!