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Лыжи, Масс-старт, женщины 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть

3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, где сегодня стартует 3-й и заключительный этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин классическим стилем. Всего 47 лыжниц выйдут на дистанцию 10км классикой. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из текущего рейтинга Тур де Ски. Дела в генеральной классификации многодневки следующие...
Лидирует именитая норвежка Терезе Йохауг. К слову, Тереза также является лидершей текущего Кубка мира. 22 секунды Терезе проигрывают: соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг и россиянка Наталья Непряева. Напомним, двумя днями ранее эти лыжницы показали уверенный ход в индивидуалке классикой. Практически наверняка, и сегодня борьба развернётся между норвежками и представительницей Архангельска.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Россия:

4. Наталья Непряева
21. Алиса Жамбалова
22. Анна Нечаевская
26. Яна Кирпиченко
29. Лидия Дуркина
31. Анна Жеребятьева
33. Диана Головань

Стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт.

Начало трансляции в 15:05 московское время.

Лыжи, Тур де Ски-2020 в Валь ди Фиемме, Женский Масс-старт, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-10.0-km-mass-start-classic.pdf [803,63 Kb] (cкачиваний: 78)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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