Вчера, 13:06 Лыжи, Масс-старт, женщины 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть

3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, где сегодня стартует 3-й и заключительный этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин классическим стилем. Всего 47 лыжниц выйдут на дистанцию 10км классикой. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из текущего рейтинга Тур де Ски. Дела в генеральной классификации многодневки следующие... 3 января, в итальянском Валь ди Фиемме, где сегодня стартует 3-й и заключительный этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин классическим стилем. Всеговыйдут на дистанцию 10км классикой. Напомним, стартовать спортсменки будут исходя из текущего рейтинга Тур де Ски. Дела в генеральной классификации многодневки следующие...

Лидирует именитая норвежка Терезе Йохауг. К слову, Тереза также является лидершей текущего Кубка мира. 22 секунды Терезе проигрывают: соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг и россиянка Наталья Непряева. Напомним, двумя днями ранее эти лыжницы показали уверенный ход в индивидуалке классикой. Практически наверняка, и сегодня борьба развернётся между норвежками и представительницей Архангельска.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Ро сс ия:

4. Наталья Непряева

21. Алиса Жамбалова

22. Анна Нечаевская

26. Яна Кирпиченко

29. Лидия Дуркина

31. Анна Жеребятьева

33. Диана Головань





смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию гонки на ТВ канале: Евроспорт. Стартовый протокол сегодняшнего забегаПрямую трансляцию гонки на ТВ канале:





Начало трансляции в 15:05 московское время.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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