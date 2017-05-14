Сегодня, 09:57 Футбол: Испанскую Ла Лигу предлагают доиграть на острове!

Накануне, Ассоциация отельеров Тенерифе предложила руководству Федерации футбола Испании доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах. Накануне, Ассоциация отельеров Тенерифе предложила руководству Федерации футбола Испании доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах.





По-словам представителей ассоциаций остров находится в изоляции и там вполне можно провести оставшиеся матчи Ла Лиги. Отметим, на Канарах свои домашние матчи играют нынешние клубы Сегунды: «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». Вдобавок на острове множество отелей и спортивных баз, где можно разместить представителей ведущих клубов Испании.





На данный момент в чемпионате сыграно 27-м туров, по-итогам которых лидирует каталонская Барселона. У блаугранас 58 зачетных баллов. У идущего на втором месте мадридского Реала 56 пунктов. Всего в Примере должно быть сыграно 38 туров.





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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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