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Футбол: Испанскую Ла Лигу предлагают доиграть на острове!

Накануне, Ассоциация отельеров Тенерифе предложила руководству Федерации футбола Испании доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах.

По-словам представителей ассоциаций остров находится в изоляции и там вполне можно провести оставшиеся матчи Ла Лиги. Отметим, на Канарах свои домашние матчи играют нынешние клубы Сегунды: «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». Вдобавок на острове множество отелей и спортивных баз, где можно разместить представителей ведущих клубов Испании.

На данный момент в чемпионате сыграно 27-м туров, по-итогам которых лидирует каталонская Барселона. У блаугранас 58 зачетных баллов. У идущего на втором месте мадридского Реала 56 пунктов. Всего в Примере должно быть сыграно 38 туров.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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