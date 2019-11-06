Сегодня, 16:52 Футбол: первый Европейский чемпионат завершился досрочно!

Накануне стало известно, что руководство бельгийской Про-Лиги по футболу приняло решение о досрочной остановке Чемпионата. Напомним, команды сыграли 29-ть туров по-итогам которых лидирует Брюгге. У подопечных Филиппа Клемана 70 набранных пунктов, а это на 15-ть больше, нежели у идущего на втором месте «Гента». Третье место и путевка в Лигу Европы у Шарлеруа. У клуба из одноименного города 54 балла. Накануне стало известно, что руководство бельгийской Про-Лиги по футболу приняло решение о досрочной остановке Чемпионата. Напомним, команды сыграли 29-ть туров по-итогам которых лидирует Брюгге. У подопечных Филиппа Клемана 70 набранных пунктов, а это на 15-ть больше, нежели у идущего на втором месте «Гента». Третье место и путевка в Лигу Европы у Шарлеруа. У клуба из одноименного города 54 балла.





Официально об остановке чемпионата будет объявлено на генеральной ассамблеи, где Брюгге станет чемпионом сезона 2019/20 годов. Напомним, причиной досрочной остановки чемпионата страны является распространение коронавируса COVID-19.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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