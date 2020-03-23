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Футбол: Английская Премьер-лига готова завершить сезон досрочно.

Накануне стало известно, что руководство АПЛ намеревается завершить сезон 2019/2020 досрочно. Причиной такого решения является бушующая пандемия коронавируса на Туманном Альбионе. Об этом сообщил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино...слова итальянца приведены ниже..

«Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьёзной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займёт, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Напомним, на данный момент в чемпионате Англии сыграно неполных 29-ть туров, по-итогам которых уверенно лидирует Ливерпуль. У мерсисайдцев 82 набранных баллов. У идущего на втором месте Манчестер Сити всего 57 пунктов.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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