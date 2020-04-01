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Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть

1 апреля, на ледовой арене "Спортивно-зрелищного комплекса" Солигорска, состоится 4-й матч финальной серии плей-офф белоруской хоккейной Экстралиги. Местный Шахтёр-Солигорск встретится с минской Юностью. На данный момент счет в финальной серии 2:1 в пользу столичного клуба.

Вчера, хоккеисты Юности одержали выездную победу 2:1 в дополнительное время, и повели в серии. Победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Михаил Стефанович. К слову, Стефанович и сравнял счет в той игре.

Чем ответят местные хоккеисты сегодня, и сумеют ли подопечные Юрия Файкова восстановить статус-кво, посмотрим...Крайне необходима победа хозяевам льда, - в противном случае счет в серии станет 1:3, и следующая игра в Минске может стать решающей.

Как непосредственно сложится ключевая игра для ведущих белорусских хоккейных коллективов, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «Беларусь 5».

Начало трансляции матча Шахтёр-Солигорск — Юность-Минск в 19.30 Минск, московское время.

Шахтёр-Солигорск — Юность-Минск, ОНЛАЙН видео трансляция 4-й игры финала Экстралиги, результат игры...

Результат матча победа Юности. Счет игры Шахтёр-Солигорск — Юность-Минск 0:3 (0-2, 0-0, 0-1). Столичные хоккеисты повели в серии 3:1



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
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