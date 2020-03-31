Вчера, 17:22 Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть

31 марта, на ледовой площадке "Спортивно-зрелищный комплекс" в Солигорске, пойдет 3-я игра финальной серии плей-офф Экстралиги. Местный Шахтёр-Солигорск примет минскую Юность. На данный момент счет в серии ничейный 1:1. 31 марта, на ледовой площадке "Спортивно-зрелищный комплекс" в Солигорске, пойдет 3-я игра финальной серии плей-офф Экстралиги. Местный Шахтёр-Солигорск примет минскую Юность. На данный момент счет в серии ничейный 1:1.





Напомним, стартовых два матча прошли в столице Белоруссии на льду Юности. Если 1-я встреча завершилась более чем уверенной победой хозяев с итоговым счетом 5:1, то днем позже подопечные Юрия Файкова взяли реванш, переиграв минчан 3:2. Сделали выводы из первой встречи хоккеисты из Солигорска, и сумели показать качественный,

волевой хоккей.





Трудно сказать чем завершится сегодняшняя игра. Команда Александра Макрицкого постарается подтвердить свой более высокий класс. На стороне горняков поддержка родных трибун.





Как непосредственно сложится эта во многом определяющая и важнейшая игра финальной серии белорусской Экстралиги, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «Беларусь 5».





Начало трансляции матча Шахтёр-Солигорск — Юность-Минск в 19.30 Минск, московское время.

Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск, Прямая видео трансляция 3-го матча финала Экстралиги, результат игры...

Результат матча победа минской Юности в дополнительное время. Счет игры Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 1:2 (1-0, 0-1, 0-0). Овертайм 0:1.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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