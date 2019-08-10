Вчера, 22:06                    

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли. Обновляется.

Сегодня, в ночь с 14-го на 15-е марта, на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты, бойцовского шоу в Бразилии.


В главном событии бойцовского вечера UFC FIGHT NIGHT 170, 27-ти летний борец Кевин Ли, подерется с 30-летним мемтным представителем Джиу-Джитсу - Чарльзом Оливейрой. Также свои бои сегодня проведут: Никита Крылов, Алексей Кунченко и Марина Мороз.
 

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли

Основной кард UFC FIGHT NIGHT 170 LIVE результаты

Кевин Ли – Чарльз Оливейра  
Гилберт Бернс  – Демиан Майа
Дамир Хадзович – Ренато Мойкано

Никита Крылов победил Джонни Уокера, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 29-28, 29-28).

Франсиско Тринальдо победил Джона Макдесси, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 30-27, 29-28).

Предварительный кард UFC FIGHT NIGHT 170

Брэндон Морено победил Жуссьера Формигу, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 29-28, 29-28).

Аманда Рибас победила Ранду Маркос, единогласным решением судей. Счет боя: (30-26, 30-25, 30-25).

Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).

Энрике Барзола – Рани Яя - НИЧЬЯ. Счет боя: (29-28, 28-28, 28-28).

Марина Мороз победила Майру Буэно Сильва, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).

Давид Дворак победил Бруно Сильву, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).

Беа Малецки победила Веронику Маседо, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли. Обновляется.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин
LIVE!
UFC FIGHT NIGHT 170: Никита Крылов - Джонни Уокер, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Никита Крылов - Джонни Уокер, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
UFC FIGHT NIGHT 170: Алексей Кунченко - Элизеу Залески, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Алексей Кунченко - Элизеу Залески, ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз - Майра Буэно Силва, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть
UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз - Майра Буэно Силва, ОНЛАЙН видео трансляция боя в
Результат боя!
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