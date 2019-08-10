Вчера, 22:06 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли. Обновляется.

Сегодня, в ночь с 14-го на 15-е марта, на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты, бойцовского шоу в Бразилии.

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC FIGHT NIGHT 170 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Крылов, Кунченко, Мороз и Кевин Ли

Основной кард UFC FIGHT NIGHT 170 LIVE результаты



Предварительный кард UFC FIGHT NIGHT 170

В главном событии бойцовского вечера UFC FIGHT NIGHT 170, 27-ти летний борец Кевин Ли, подерется с 30-летним мемтным представителем Джиу-Джитсу - Чарльзом Оливейрой. Также свои бои сегодня проведут: Никита Крылов, Алексей Кунченко и Марина Мороз.Кевин Ли – Чарльз ОливейраГилберт Бернс – Демиан МайаДамир Хадзович – Ренато МойканоДжонни Уокера, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 29-28, 29-28).Джона Макдесси, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 30-27, 29-28).

Брэндон Морено победил Жуссьера Формигу, единогласным решением судей. Счет боя: (30-27, 29-28, 29-28).



Аманда Рибас победила Ранду Маркос, единогласным решением судей. Счет боя: (30-26, 30-25, 30-25).



Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).



Энрике Барзола – Рани Яя - НИЧЬЯ. Счет боя: (29-28, 28-28, 28-28).



Марина Мороз победила Майру Буэно Сильва, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).



Давид Дворак победил Бруно Сильву, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).



Беа Малецки победила Веронику Маседо, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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