Вчера, 20:04 UFC FIGHT NIGHT 170: Марина Мороз - Майра Буэно Силва, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть

14 марта, поздним вечером по-Киеву на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием украинской бойчини Марины Мороз по-прозвищу "Железная Леди". Соперницей уроженки Днепра будет бразильянка Майра Буэно Силва. Бой пройдет в рамках наилегчайшего веса. 14 марта, поздним вечером по-Киеву на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа пройдет бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием украинской бойчини Марины Мороз по-прозвищу "Железная Леди". Соперницей уроженки Днепра будет бразильянка Майра Буэно Силва. Бой пройдет в рамках наилегчайшего веса.





Для Марины предстоящий поединок под эгидой ЮФС станет уже 8-м. 4 драки "Железная Леди" выиграла, в трех потерпела поражение. В крайнем бою, который состоялся в марте прошлого года, Марина единогласным решением победила Сабину Мазо. Мороз универсальная бойчиня, является хорошей грэпплершей, может умело держатся в стойке.



Что касается нынешней соперницы, то Майра Буэно Силва поведет лишь вторую драку в престижнейшем октагоне мира. Дебютировала Силва в сентябре 2018-го года, победив сабмишеном - Гилян Робертсон.





Обе бойчини значительно время не выступали, и на первый план выходит их подготовка. Как непосредственно сложится драка, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Марина Мороз (9-3) - Майра Буэно Силва (5-0)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 170 в 21.00 по-Киеву, 22.00 по-Москве. Поединок Марина Мороз - Майра Буэно Силва около 22.00 по-Киеву, 23.00 московское время, Минск.

Мороз - Буэно Силва, ОНЛАЙН трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии...

РЕЗУЛЬТАТ БОЯ - ПОБЕДА МАРИНЫ МОРОЗ - ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ. СЧЕТ БОЯ Мороз - Буэно Силва (29-28, 29-28, 29-28).

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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