Вчера, 20:48 UFC FIGHT NIGHT 170: Алексей Кунченко - Элизеу Залески, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть

В ночь 14 - 15 марта, по-Москве на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 35-летнего россиянина Алексея Кунченко. Соперником тюменчанина будет 33-летний местный боец Элизеу Залески по-прозвищу "Капоэйра". Бой пройдет в рамках полусреднего веса (до 77 кг). В ночь 14 - 15 марта, по-Москве на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 35-летнего россиянина Алексея Кунченко. Соперником тюменчанина будет 33-летний местный боец Элизеу Залески по-прозвищу "Капоэйра". Бой пройдет в рамках полусреднего веса (до 77 кг).





Для Кунченко предстоящий поединок станет уже 4-м в престижнейшем октагоне мира. Дебютировал россиянин с двух побед единогласным решением. Крайний бой экс-чемпиона M-1 Challenge проиграл. На турнире UFC Fight Night 156 в августе минувшего года Алексей в близком бою уступил бразильце Жильберту Бёрнсу. Сумеет ли тюменский ударник закрыть поражение сегодня, посмотрим...



Элизеу Залески выступает престижнейшем октагоне мира с 2015-го года. С тех пор провел 9-ть боев, в которых одержал 7-мь побед. Достаточно внушительный рекорд. Правда крайнюю драку Залески проиграл досрочно (нокаутом). Элизеу универсальный боец, который обладает тяжелым ударом. Плюс ко всему с богатым опытом выступлений на высоком уровне. Непростой оппонент сегодня у Алексея, это уж точно.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший и важнейший бой для российского бойца, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Алексей Кунченко (20-1) - Элизеу Залески (21-6)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 170 в 22.00 по-Москве. Бой Алексей Кунченко - Элизеу Залески около полуночи московское время.

Кунченко - Залески, ОНЛАЙН трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии...

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Результат боя: Элизеу Залески дос Сантос победил Алексея Кунченко, единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28, 29-28).

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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