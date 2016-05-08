Вчера, 21:43 UFC FIGHT NIGHT 170: Никита Крылов - Джонни Уокер, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция боя в Бразилии, где смотреть

В ночь 14 - 15 марта, по-Киеву, Москве на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа (Бразилия) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках основного файткарда состоится бой Топ-полутяжеловесов промоушена. 28-летний дончанин - Никита Крылов по-прозвищу "Шахтер" выйдет в октагон против 27-летнего бразильца Джонни Уокера. Крылов на данный момент 12-й номер ростере ЮФС. Уокер замыкает Топ-10 этого рейтинга (до 93кг). В ночь 14 - 15 марта, по-Киеву, Москве на арене "Nilson Nelson Gymnasium" в Бразилиа (Бразилия) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 170. В рамках основного файткарда состоится бой Топ-полутяжеловесов промоушена. 28-летний дончанин - Никита Крылов по-прозвищу "Шахтер" выйдет в октагон против 27-летнего бразильца Джонни Уокера. Крылов на данный момент 12-й номер ростере ЮФС. Уокер замыкает Топ-10 этого рейтинга (до 93кг).





Никита дебютировал в ЮФС еще в далеком 2013-м году и выступал вплоть до декабря 2016-го. Затем, несколько драк он провел в ведущем российском промоушене Файт Найт Глобал, после чего в сентябре 2018-го вернулся в ЮФС, где провел три боя против Топ-соперников. Проиграл Яну Блаховичу и Алексу Тейшейре, а также взял реванш у американца Овенса Сен-Прю.



Что касается Джонни Уокер, то бразилец выйдет лишь на 5-й бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. Стартовых три победы Джонни закрыл досрочным поражением (Нокаутом) от рук американца Кори Андерсона. Уокер прежде всего умелый ударник обладающий тяжелыми ударами. Крылов является универсалом.





Как непосредственно сложится поединок Топ-бойцов полутяжелого дивизиона UFC, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Никита Крылов (26-7) - Джонни Уокер (17-4)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 170 в 21.00 по-Киеву, 22.00 по-Москве. Бой Алексей Кунченко - Элизеу Залески около 00.30 по-Киеву, 01.30 московское время.

Крылов - Уокер, ОНЛАЙН трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 170 в Бразилии...

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Результат боя - победа Никиты Крылова единогласным решением судей. Счет боя Крылов - Уокер (30-27, 29-28, 29-28).

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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