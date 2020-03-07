Сегодня, 13:37 Хоккей, Металлург Магнитогорск - Барыс 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

В субботу 7 марта, на ледовой площадке дворца "Арена Металлург" в Магнитогорске, состоится 4-я игра четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в восточной конференции. В которой местный Металлург примет казахский Барыс.





После трех туров, как и предполагалось лидирует Барыс, казахстанцы были сильнее в стартовом матче на своем льду 4-0. А затем проиграл второй матч дома также в сухую 0-3. В третьем поединке который состоялся 5-го марта на льду все той же Арены Металлург, Барыс сумел вырвать победу в овертайме со счетом 2-1. Победную точку в составе Барыса поставил шведский легионер Линус Виддель.



Сегодня, было бы справедливым если бы победил Металлург но по прогнозам экспертов шансы у команд приблизительно равны. Кто же сможет победить в четвертом матче серии Металлург Магнитогорск или Барыс? Узнаем уже скоро посмотрев прямой эфир матча из Магнитогорска на ТВ канале: КХЛ HD.





Начало трансляции матча Металлург Магнитогорск - Барыс в 14.00 московское время.





Металлург Магнитогорск - Барыс, Прямая видео трансляция 4-го матча 1/4 финала восточной конференции. Кубок Гагарина-2020, результат, счет игры...

Результат матча - победа Барыса. Счет матча Металлург Магнитогорск - Барыс , 0-2 (0-1, 0-0, 0-1). Счет серии 1-3.





Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!