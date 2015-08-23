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Чемпионат Европы по регби РОССИЯ - РУМЫНИЯ, прямая онлайн видео трансляция, где смотреть

 Сегодня, в Краснодаре, состоится матч четвертого тура Чемпионата Европы-2020 по регби, в котором встретятся сборные команды России и Румынии.  

После трех игр обе сборные имеют по 4 очка и сегодня будут сражаться за то, чтобы покинуть зону вылета.

Напомню, всего в Евро-2020 принимают участие 6-ть сборных, последняя из которых будет понижена в классе, то есть перейдет в более слабый дивизион.

Сборная России в первых двух турах была бита командами Испании 13-21 и Бельгии 38-12, но в третьем матче сумела взять гору над очень сильными португальцами 18-19. Что и дало шанс россиянам спутать карты другим командам и возродить надежду на то, чтобы остаться в элитном дивизионе на следующий год.

Сборная Румынии, также дважды была бита. Сперва "ромы" потерпели разгромное поражение от грузин 41-13 а во втором матче от Португалии 22-11. Но в третьем туре Румынии удалось обыграть испанцев со счетом 24-7. И теперь по лучшей разнице мячей они опережают сборную России в борьбе за право остаться в элитном дивизионе.

Однако, как вы понимаете, сегодняшний матч решит все для обеих команд. Прогноз на матч Россия - Румыния букмекеры сводят к преимуществу гостей, но не помогут ли россиянам родные стены. Смотрите в прямом эфире на ТВ канале МАТЧ ТВ начало трансляции в 13-55.

РОССИЯ - РУМЫНИЯ, регби, Чемпионат Европы 2020, прямая онлайн видео трансляция из Краснодара, счет, результат матча...

Результат матча - победа сборной России, счет матча РОССИЯ - РУМЫНИЯ 32-25.



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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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