Сегодня, 12:20 Чемпионат Европы по регби РОССИЯ - РУМЫНИЯ, прямая онлайн видео трансляция, где смотреть

РОССИЯ - РУМЫНИЯ, регби, Чемпионат Европы 2020, прямая онлайн видео трансляция из Краснодара, счет, результат матча...

Результат матча - победа сборной России, счет матча РОССИЯ - РУМЫНИЯ 32-25.





Наше приложение для iOS и Android





Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Сегодня, в Краснодаре, состоится матч четвертого тура Чемпионата Европы-2020 по регби, в котором встретятся сборные команды России и Румынии.После трех игр обе сборные имеют по 4 очка и сегодня будут сражаться за то, чтобы покинуть зону вылета.Напомню, всего в Евро-2020 принимают участие 6-ть сборных, последняя из которых будет понижена в классе, то есть перейдет в более слабый дивизион.в первых двух турах была бита командами Испании 13-21 и Бельгии 38-12, но в третьем матче сумела взять гору над очень сильными португальцами 18-19. Что и дало шанс россиянам спутать карты другим командам и возродить надежду на то, чтобы остаться в элитном дивизионе на следующий год., также дважды была бита. Сперва "ромы" потерпели разгромное поражение от грузин 41-13 а во втором матче от Португалии 22-11. Но в третьем туре Румынии удалось обыграть испанцев со счетом 24-7. И теперь по лучшей разнице мячей они опережают сборную России в борьбе за право остаться в элитном дивизионе.Однако, как вы понимаете, сегодняшний матч решит все для обеих команд. Прогноз на матч Россия - Румыния букмекеры сводят к преимуществу гостей, но не помогут ли россиянам родные стены. Смотрите в прямом эфире наначало трансляции в