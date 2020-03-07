Сегодня, 12:22 Лыжи, Масс-старт у женщин 07.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка Мира в Осло, где смотреть

7 марта, на лыжне норвежского Осло, где сегодня стартует 18-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 30км классическим стилем. В лыжном марафоне примет участие 51 лыжница. В том числе лидеры общего зачета: Тереза Йохауг, Хейди Венг и Наталья Непряева. Россиянка побежит под 4-м номером. Сумеет ли Наталья составить конкуренцию непревзойденной Терезе Йохауг, убедимся уже совсем скоро.... 7 марта, на лыжне норвежского Осло, где сегодня стартует 18-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 30км классическим стилем. В лыжном марафоне примет участие 51 лыжница. В том числе лидеры общего зачета: Тереза Йохауг, Хейди Венг иРоссиянка побежит под 4-м номером. Сумеет ли Наталья составить конкуренцию непревзойденной Терезе Йохауг, убедимся уже совсем скоро....

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.

Россия

4. Наталья Непряева

18. Алиса Жамбалова

19. Яна Кирпиченко

23. Екатерина Смирнова

30. Алия Иксанова

37. Лилия Васильева





Евроспорт-1. Полный стартовый протокол сегодняшнего стайерского забега классикой смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию масс-старта у женщин смотрите на ТВ канале:





Начало видео трансляции в 14:00 московское время.

Лыжи, Масс-старт у женщин классический стиль 30км, Онлайн трансляция, результаты гонки в финском Лахти...

Место

Атлеты

Страна

Результат

1

KARLSSON Frida

Швеция

1:22:19.1

2

JOHAUG Therese

Норвегия

1:22:20.3 +1.2

3

ANDERSSON Ebba

Швеция

1:22:40.0 +20.9

4

KALLA Charlotte

Швеция

1:22:59.6 +40.5

5

NEPRYAEVA Natalia

Россия

1:23:02.2 +43.1

6

HENNIG Katharina

Германия

1:23:03.0 +43.9

7

NISKANEN Kerttu

Финляндия

1:23:05.8 +46.7

8

LAMPIC Anamarija

Словения

1:23:07.1 +48.0

9

KYLLOENEN Anne

Финляндия

1:23:07.4 +48.3

10

FAEHNDRICH Nadine

Швейцария

1:23:08.1 +49.0



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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