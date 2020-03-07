Лыжи, Масс-старт у женщин 07.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка Мира в Осло, где смотреть
7 марта, на лыжне норвежского Осло, где сегодня стартует 18-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 30км классическим стилем. В лыжном марафоне примет участие 51 лыжница. В том числе лидеры общего зачета: Тереза Йохауг, Хейди Венг и Наталья Непряева. Россиянка побежит под 4-м номером. Сумеет ли Наталья составить конкуренцию непревзойденной Терезе Йохауг, убедимся уже совсем скоро....
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.
Россия
4. Наталья Непряева
18. Алиса Жамбалова
19. Яна Кирпиченко
23. Екатерина Смирнова
30. Алия Иксанова
37. Лилия Васильева
Полный стартовый протокол сегодняшнего стайерского забега классикой смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию масс-старта у женщин смотрите на ТВ канале: Евроспорт-1.
Начало видео трансляции в 14:00 московское время.
Лыжи, Масс-старт у женщин классический стиль 30км, Онлайн трансляция, результаты гонки в финском Лахти...
|Место
|Атлеты
|Страна
|Результат
|1
|KARLSSON Frida
|Швеция
|1:22:19.1
|2
|JOHAUG Therese
|Норвегия
|1:22:20.3 +1.2
|3
|ANDERSSON Ebba
|Швеция
|1:22:40.0 +20.9
|4
|KALLA Charlotte
|Швеция
|1:22:59.6 +40.5
|5
|NEPRYAEVA Natalia
|Россия
|1:23:02.2 +43.1
|6
|HENNIG Katharina
|Германия
|1:23:03.0 +43.9
|7
|NISKANEN Kerttu
|Финляндия
|1:23:05.8 +46.7
|8
|LAMPIC Anamarija
|Словения
|1:23:07.1 +48.0
|9
|KYLLOENEN Anne
|Финляндия
|1:23:07.4 +48.3
|10
|FAEHNDRICH Nadine
|Швейцария
|1:23:08.1 +49.0
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!