Лыжи, Масс-старт у женщин 20.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из норвежского Маракера, где смотреть

20 февраля, в норвежском Маракере, где сейчас продолжается лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 34км свободным стилем. Всего 60 лыжниц примут участие в этом практически марафонском забеге. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет именитая норвежкаВторой и третий номер у её соотечественниц Хейди Венг и Ингвилд Ёстберг. В первую очередь, стоит обратить внимание на Венг, которая может по-результатам забега обойти россиянкув общем зачете. Напомним, Наталья из-за проблем со здоровьем снялась с скандинавской многодневки.