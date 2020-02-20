Лыжи, Масс-старт у женщин 20.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из норвежского Маракера, где смотреть
20 февраля, в норвежском Маракере, где сейчас продолжается лыжная многодневка "Ски Тур" 2019/20 года, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 34км свободным стилем. Всего 60 лыжниц примут участие в этом практически марафонском забеге. Под первым стартовым номером на лыжню выйдет именитая норвежка Тереза Йохауг. Второй и третий номер у её соотечественниц Хейди Венг и Ингвилд Ёстберг. В первую очередь, стоит обратить внимание на Венг, которая может по-результатам забега обойти россиянку Наталья Непряеву в общем зачете. Напомним, Наталья из-за проблем со здоровьем снялась с скандинавской многодневки.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.
Россия
24. Алиса Жамбалова
27. Яна Кирпиченко
28. Анна Нечаевская
42. Алия Иксанова
Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию женского масс-старта смотрите на ТВ канале: Евроспорт.
Начало видео трансляции в 12:45 московское время.
Лыжи, "Ски Тур" в норвежском Маракере, Масс-старт у женщин, свободный стиль 34км, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результаты...Скоро...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!