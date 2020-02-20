Сегодня, 09:33 Лыжные гонки сегодня 20.02.2020, "Ски Тур". Расписание и результаты масс-стартов в норвежском Маракере.

20 февраля, в норвежском Маракере стартует 3-й этап лыжной многодневки «Ски Тур» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 34км коньковым ходом выйдут женщины. Затем, такой же отрезок побегут мужчины. 20 февраля, в норвежском Маракере стартует 3-й этап лыжной многодневки «Ски Тур» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 34км коньковым ходом выйдут женщины. Затем, такой же отрезок побегут мужчины.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами этих захватывающих стайерских гонок. Следите за обновлениями на странице...









Лыжные гонки. Ски Тур 2019/20 в норвежском Маракере. Расписание и результаты гонок на 20.02.2020. (Московское время).

ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 12:45 ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ 34 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ -





15:30 МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 34 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!