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Лыжные гонки сегодня 20.02.2020, "Ски Тур". Расписание и результаты масс-стартов в норвежском Маракере.

20 февраля, в норвежском Маракере стартует 3-й этап лыжной многодневки «Ски Тур» сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 34км коньковым ходом выйдут женщины. Затем, такой же отрезок побегут мужчины.  

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами этих захватывающих стайерских гонок. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист Масс-старта у женщин качайте:women-34.0-km-mass-start-free.pdf [803,31 Kb] (cкачиваний: 12)   

Старт-лист Масс-старта у мужчин качайте:men-34.0-km-mass-start-free.pdf [818,27 Kb] (cкачиваний: 43)

Лыжные гонки. Ски Тур 2019/20 в норвежском Маракере. Расписание и результаты гонок на 20.02.2020. (Московское время).

12:45 ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ 34 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:30 МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 34 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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