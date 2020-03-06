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Хоккей, Спартак - Динамо Москва 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

6 марта, на ледовой площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится 3-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в западной конференции. Местный Спартак примет Динамо. Третья и во многом определяющая игра "Московского супер-дерби" ожидает сегодня на команды...

Напомним, перовые две домашние встречи "бело-синие" выиграли. Если в первой игре подопечные Владимира Крикунова разгромили "Народную команду" 5:1, то уже спустя два дня хоккеисты Спартака дали настоящий бой. Более того, команда Олега Знарка подавляющее большинство игрового времени вела в счете, однако шайбы в исполнении Шипачева, Петерссона и Григорьева под занавес определили исход противостояния. 4:3 итоговый результат на табло в пользу Динамо. Сегодня, серия переезжает на "ЦСКА-Арену", где хозяева будут "спартачи".

Сумели ли хоккеисты Спартака сократить отставание в серии или же динамовцы сделают огромный шаг в полуфинал конференции, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD».

Начало трансляции матча Спартак - Динамо в 19.30 московское время.

Спартак Москва - Динамо Москва, Прямая видео трансляция 3-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...

Результат матча победа Спартака в дополнительное время. Счет игры Спартак - Динамо 5:4 (2-3, 1-1, 1-0). Овертайм 1:0. Победную шайбу на 16-й минуте овертайма забросил Котляревский. Счет в серии становится 2-1 в пользу Динамо.



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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