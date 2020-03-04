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Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

4 марта, на ледовой площадке "ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышева" в Москве, состоится 2-я игра четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в западной конференции. Местное Динамо примет Спартак. "Московское супер-дерби" за выход в полуфинал конференции продолжается....

Напомним, первая игра команд на этом же льду завершилась уверенной победой Динамо с итоговым счетом 5:1. Дубль Петерссона, Яшкин, Чайковски и Брюквин отличились за "бело-синих". Шайбу престижа за "Народную команду" забросил Анатолий Никонцев.

Сумели ли хоккеисты Спартака сделать выводы с поражения, и насколько подготовил команду опытнейший Олег Знарок к предстоящей, второй игре серии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD».

Начало трансляции матча Динамо - Спартак в 19.30 московское время.

Динамо - Спартак, Прямая видео трансляция 2-го матча 1/4 финала на Западе. Кубок Гагарина-2020, результат игры...

Результат матча победа Динамо. Счет игры Динамо - Спартак 4:3 (0-1, 1-0, 3-2).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
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