Сегодня, 15:19 Хоккей, Спартак - Динамо Москва 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть

1 февраля, на ледовой площадке "ЦСКА-Арена" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Спартак примет Динамо. Очередное "Московское Супер-дерби" ожидает на любителей и поклонников хоккея. 1 февраля, на ледовой площадке "ЦСКА-Арена" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Спартак примет Динамо. Очередное "Московское Супер-дерби" ожидает на любителей и поклонников хоккея.





Напомним, хоккеисты Спартака набрали 68-мь баллов после 53 сыгранных матчей регулярки, и сейчас находятся на 8-м месте в общей турнирной таблице. В том числе, подопечные Харийса Витолиньша уверенно выиграли три последних игры, отгрузив в ворота соперников 14-ть шайб. Что касается хоккеистов Динамо, то у "бело-синих" на три пункта больше. Вместе с тем, команда Владимира Крикунова сыграла 54 матча. Беспроигрышная серия динамовцев также насчитывает три встречи, и также все они прошли за подавляющим преимуществом Дмитрия Яшкина и компании...





Сегодня, у хоккеистов Спартака есть отличная возможность сравняться с принципиальным оппонентом. Для этого необходимо побеждать в основное время. Стоит отметить, предыдущая их встреча прошла совсем недавно. Чуть менее месяца назад динамовцы уверенно переиграли «Народную команду» с итоговым счетом 3:0. Сумеют ли "спартачи" взять реванш, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD».





Начало трансляции матча Спартак - Динамо в 17.30 московское время.

Спартак - Динамо, Прямая ОНЛАЙН результат трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть результат, счет игры

Результат матча - победа сухая Динамо. Счет матча Спартак - Динамо 0-4 (0-2, 0-2, 0-0)

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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