Сегодня, 17:35 Биатлон, Спринт у мужчин 06.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

6 марта, в чешском Нове-Место на Мораве, где сейчас проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 109 биатлонистов поборются за подиум и рейтинговые очки в этой увлекательной и динамичной дисциплине. 6 марта, в чешском Нове-Место на Мораве, где сейчас проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 109 биатлонистов поборются за подиум и рейтинговые очки в этой увлекательной и динамичной дисциплине.





Текущий лидер мирового рейтинга, именитый француз Мартен Фуркад стартует под 33-м номером. Главный оппонент француза в борьбе за большой хрустальный глобус, норвежец Йоханнес Тингенс Бё выйдет на дистанцию 22-м. Напомним, в общем зачете КМ Мартен опережает Бё-младшего на 98 баллов. Как сложится их заочная борьба сегодня, посмотрим на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

5. Дмитрий Пидручный

15. Артем Прима

46. Сергей Семенов

69. Антон Дудченко

103. Руслан Ткаленко

Россия

4. Александр Логинов

9. Матвей Елисеев

19. Евгений Гараничев

48. Никита Поршнев

65. Эдуард Латыпов

108. Саид Каримулла Халили

Беларусь

12. Роман Ялиотнов

42. Сергей Бочарников

62. Антон Смольский

99. Никита Лабастов





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 18.30 по-Киеву, 19.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Кубке мира в Чехии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (0+0) 24:56,8

2. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0) +22,8

3. Тарьей Бё НОРВЕГИЯ (0+0) +1:01,1

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...24. Сергей Семенов (2+0) +2:18,535. Дмитрий Пидручный (1+2) +2:30,648. Антон Дудченко (0+1) +2:59,549. Артем Прима (0+3) +3:00,8