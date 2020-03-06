Сегодня, 10:39 Биатлон сегодня, Кубок мира 06.03.2020. Мужской спринт в чешском Нове-Место. Расписание и результат гонки.

6 марта, в чешском Нове-Место, где вчера стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 109 биатлонистов примут участие в этой динамической дисциплине. 6 марта, в чешском Нове-Место, где вчера стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 109 биатлонистов примут участие в этой динамической дисциплине.

Лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад стартует под 33-м номером. Главный соперник именитого француза - норвежец Йоханнес Тингенс Бё побежит 22-м. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников спринтерской дисциплины на 10км.





men-10-km-sprint.pdf [413,47 Kb] (cкачиваний: 36) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу чешского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 6 марта. Нове-Место-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

18:30 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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