Сегодня, 14:52 Биатлон, мужской спринт 10.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Оберхофе, где смотреть

10 января, на лыжне немецкого Оберхофа, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 111 стреляющих лыжников поборются за пьедестал и рейтинговые очки этой увлекательнейшей дисциплины. 10 января, на лыжне немецкого Оберхофа, где сейчас проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всегопоборются за пьедестал и рейтинговые очки этой увлекательнейшей дисциплины.





Напомним, лидер мирового рейтинга, норвежец Йоханнес Тингнес Бё пропускает гонку в связи с намеченным декретным отпуском, а посему повышаются шансы побороться за Большой хрустальный глобус у остальных. Прежде всего у его брата, а также французов во главе с Мартеном Фуркадом и россиянина Александра Логинова.

Непредсказуемая борьба на туманной и дождливой трассе немецкого леса нас ожидает сегодня...





Как сложится и чем завершится спринт престижного немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

10. Артем Прима

46. Антон Дудченко

62. Сергей Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цымбал

Россия

11. Александр Логинов

15. Матвей Елисеев

29. Евгений Гараничев

49. Никита Поршнев

73. Эдуард Латыпов

102. Саид Каримулла Халили

Беларусь

9. Сергей Бочарников

52. Роман Ялиотнов

75. Антон Смольский

92. Максим Воробей





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Кубке мира в Оберхофе-2020, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0) 25:27,2

2. Эмильен Жаклен ФРАНЦИЯ (0+1) +25,5

3. Йоханнес Кюн ГЕРМАНИЯ (0+1) +33,0

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

...15. Артем Прима (0+1) +1:41,641. Артем Тищенко (0+1) +2,29,646. Сергей Семенов (1+0) +2:35,076. Антон Дудченко (1+2) +3:31,8106. Богдан Цымбал (1+2) +4:56,6