Сегодня, 09:23 Биатлон сегодня, Кубок IBU 04.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.

4 марта, в минских Раубичах, стартует заключительный й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов. Сегодня, на биатлонистов ожидают спринтерские гонки. Сначала на дистанцию 7,5км выйдут биатлонистки. Затем, спринтерский отрезок 10км побегут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту. 4 марта, в минских Раубичах, стартует заключительный й этап Кубка IBU по биатлону 2019/2020 годов. Сегодня, на биатлонистов ожидают спринтерские гонки. Сначала на дистанцию 7,5км выйдут биатлонистки. Затем, спринтерский отрезок 10км побегут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.





women-7.5-km-sprint.pdf [468,04 Kb] (cкачиваний: 73) Старт-лист спринта у женщин качайте:





men-10-km-sprint.pdf [469,04 Kb] (cкачиваний: 75) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу белорусского этапа Кубка IBU 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 4 марта. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).





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