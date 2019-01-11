Вчера, 20:55 Биатлон сегодня, Кубок IBU 12.01.2020. Расписание и результаты спринтерских гонок в Брезно-Осрбли.

12 января, в словацком Брезно-Осрбли пройдет второй соревновательный день 4-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2019/2020. Сегодня, нас ожидает спринтерская гонка у женщин и мужчин. Сначала, на дистанцию 7.5км выйдут биатлонистки. Затем, спринтерскую дисциплину 10км побегут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту. 12 января, в словацком Брезно-Осрбли пройдет второй соревновательный день 4-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2019/2020. Сегодня, нас ожидает спринтерская гонка у женщин и мужчин. Сначала, на дистанцию 7.5км выйдут биатлонистки. Затем, спринтерскую дисциплину 10км побегут биатлонисты. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.





women-7.5-km-sprint.pdf [427,79 Kb] (cкачиваний: 6) Старт-лист спринта у женщин качайте:





men-10-km-sprint.pdf [430 Kb] (cкачиваний: 2) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу словацкого этапа Кубка IBU 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок IBU, расписание гонок на 12 января. Брезно-Осрбли-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

12:00 Спринтерская гонка, Женщины 7,5 км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





15:00 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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